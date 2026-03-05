Vox afirma que destituyó a Antelo por supuestas gestiones para beneficiar a su esposa

La dirección nacional de Vox forzó la semana pasada semana la salida del presidente provincial de esa formación en la región de Murcia, José Ángel Antelo, tras tener conocimiento de que habría hecho gestiones ante el Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su esposa con la urbanización de unos terrenos inundables no legalizados.

Según han asegurado a EFE fuentes del partido, una llamada procedente de Cartagena alertó a la dirección nacional sobre el supuesto interés particular de Antelo en la legalización y urbanización de un suelo propiedad de la empresa AISU Home S.L., con domicilio social en Los Alcázares y en la que aparecen como socias al cincuenta por ciento la mujer de Antelo y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de esa población marmenorense, Susana Peláez.

Esa llamada, añaden las fuentes, actuó como "detonador" de la retirada de su apoyo al entonces líder regional, que ya estaba siendo observado desde hacía un tiempo por las "numerosas quejas llegadas desde diferentes municipios" por su forma de entender la presidencia territorial.

Las mismas fuentes acusan a Antelo de injerencia en la política municipal (Vox gobierna en coalición con el PP en siete municipios murcianos), "algo que no está permitido en los estatutos" de Vox, según las fuentes.

Citan como ejemplo las reuniones que mantuvo con la directiva del Real Murcia, al margen del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital, para las obras de la ciudad deportiva.

También critican su "deslealtad" al partido al propiciar, en su etapa como vicepresidente de la Comunidad Autónoma, la construcción de un centro de formación de la patronal del metal FREMM en Cartagena con una subvención de seis millones de euros.

"Ese supuesto centro de formación resulta ser un chiringuito de la CEOE que promovió un íntimo amigo suyo", según las fuentes, que añaden que Antelo tenía un modo de operar concreto: "dividía al grupo y se metía en medio si un concejal no accedía a sus chanchullos".

Critican además las formas "impropias" de representar al partido a través de la "ostentación": "Se desplazaba en una furgoneta negra, con chófer, escolta y un séquito".

Por otra parte, sobre la demanda anunciada por Antelo por usurpación de identidad y falsedad documental en el escrito registrado en la Asamblea Regional de Murcia para su relevo en la portavocía, las fuentes subrayan que no tendrá ningún recorrido porque la firma es del grupo parlamentario.

José Ángel Antelo, portavoz en la Cámara hasta que no se reúna y decida sobre su futuro el próximo lunes la Mesa, "creó en Murcia un reino de taifas", según las fuentes, que le acusan de "haber acosado y maltratado a los portavoces de los ayuntamientos tratando de hacer sus corruptelas".

La dirección nacional de Vox tiene previsto reunirse a partir del 20 de marzo para nombrar una gestora que dirija la organización territorial de la Región de Murcia hasta el nombramiento de un nuevo presidente.

Otra fuente del partido asegura a EFE que, al margen de las gestiones que pudo hacer Antelo para la urbanización del suelo de Cartagena, su salida es consecuencia de su "ineficacia" y de los problemas de "falta de cohesión" que caracterizaron su mandato.

"Estaba enfrentado abiertamente a Murcia, Cartagena y Lorca", donde Vox gobierna en coalición, e "hizo todo lo posible por cargarse esos ayuntamientos", afirma este portavoz antes de explicar que los miembros del partido con responsabilidades de gobierno dependen jerárquicamente de la dirección nacional, y no de las territoriales, "de ahí que no tuviera influencia en esos ayuntamientos" y quisiera ese poder.

Antelo tacha de falsas las acusaciones contra él

El destituido presidente de Vox en Murcia ha calificado de “absolutamente falso” que tratara de gestionar ante el Ayuntamiento de Cartagena unas obras de saneamiento en terrenos inundables no legalizados de la empresa de su mujer.

AISU Home S.L., con domicilio social en Los Alcázares, tiene como socias al 50% a la esposa de Antelo y a la portavoz de Vox en ese ayuntamiento, Susana Peláez.

En declaraciones a EFE, Antelo ha subrayado que su apuesta por las mejoras en las redes de saneamiento de la comunidad murciana ha sido uno de los ejes de su gestión, primero como vicepresidente autonómico y después como líder autonómico de Vox.

"Es lamentable que se utilice a mi mujer", ha dicho Antelo, quien también ha negado las acusaciones sobre el centro de formación de la patronal murciana del metal en Cartagena con una subvención de seis millones de euros.

Por otra parte, Antelo ha informado de que esta mañana ha presentado la denuncia por usurpación de identidad y falsedad documental contra los miembros del grupo parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia que, según él, emplearon su firma para presentar a la Mesa de la Cámara la solicitud de cambio en la Portavocía.

En su cuenta de X, Antelo ha escrito: "Mi esposa es libre y tiene autonomía propia para trabajar o participar empresarialmente como y donde le plazca, evidentemente yo no he intervenido ni tengo esa capacidad de intervenir para favorecer sus posibles negocios. Por ello, requiero a la dirección nacional de Vox que rectifique o tendrá que acreditar sus acusaciones ante la justicia".