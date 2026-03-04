Vox expulsa del grupo parlamentario a su exlíder en Murcia después de que rechazara dimitir

Vox ha anunciado este miércoles la expulsión del grupo parlamentario del exlíder provincial del partido y todavía portavoz parlamentario, José Ángel Antelo, al término del pleno celebrado en la Asamblea Regional de Murcia. Una vez que se le comunique a Antelo su expulsión, tendrá que integrarse en el grupo mixto (Podemos-IU/V-AV), aunque él ha recalcado su intención de no hacerlo.

La expulsión fue acordada en una reunión celebrada este martes por la tarde en la sede de Vox en Murcia, donde se decidió presentar un escrito en la Asamblea solicitando el cambio en la portavocía del grupo, que ostenta Antelo, y poner en su lugar al actual portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez.

El anuncio de la expulsión del grupo ha sido comunicado por Martínez Alpañez tras la denuncia realizada la mañana de este miércoles por Antelo de que su firma se había utilizado sin su consentimiento para presentar a la Mesa el escrito pidiendo su relevo como portavoz. De hecho, la Mesa, reunida este miércoles antes del pleno, ha acordado no darle trámite por no cumplir los requisitos necesarios, por lo que Antelo mantiene la portavocía del grupo hasta que la Mesa tramite un nuevo escrito de Vox con esa solicitud. “No estamos en un patio de colegio, sino en un Parlamento”, ha dicho Martínez Alpañez, y ha acusado a Antelo de hacer imputaciones “muy serias”. “No se puede salir a decir este tipo de cosas porque te pongan un micrófono delante”.

Ha añadido que “los trapos se lavan en casa” y ha reprochado a Antelo que pese a los ofrecimientos del partido para que renunciara a la presidencia provincial y a la portavocía del grupo a cambio de ser candidato de Vox en las autonómicas de 2027 y portavoz nacional de Deportes, este haya querido “aferrarse a la presidencia, la portavocía y su acta de diputado”.

Acompañado por todos los diputados del grupo, ha cuestionado que no deje el acta si está descontento con Vox, pues “si estamos aquí es gracias” a ese partido, con lo que “lo que está haciendo es secuestrar la voluntad del grupo”. Preguntado sobre la reunión del martes en la sede de Vox en Murcia, ha reconocido que la decisión sobre el futuro de Antelo no fue por unanimidad, pues uno de los diputados prefirió abstenerse. Al pedir los medios que ese diputado explicara su posición, Vox ha denegado la solicitud.

En su comparecencia previa, a Antelo se le ha preguntado específicamente si se trataba de la diputada Virginia Martínez, sin que él tampoco haya querido dar este nombre.

Sobre la no tramitación por la Mesa del escrito sobre la portavocía, Alpañez ha acusado a Antelo de “enmarañar” la situación con textos “alternativos”. Ha restado importancia a los defectos encontrados por la Mesa en el documento, que ha calificado de “nimiedades” y las ha achacado a que las firmas eran manuscritas y no digitales.

Finalmente, no ha hablado, por desconocerlo, sobre el anuncio del primer teniente de alcalde de Cartagena, Diego Salinas, de darse de baja de Vox por “la deriva del partido y el trato dado a Antelo”.