Vox recula y deja que Ayuso tramite su ley estrella en materia fiscal a pesar de considerarla "absurda"

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso salva in extremis su Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, uno de sus proyectos estrella en la pugna permanente con Moncloa. El texto, con el que en teoría se busca blindar a la región ante una posible armonización fiscal impulsada desde el Gobierno central, ha logrado este jueves superar su primera prueba de fuego gracias al paso atrás dado por Vox. Tras mantener la tensión hasta el último momento, la ultraderecha ha permitido finalmente la tramitación de la norma retirando su propia enmienda a la totalidad, que iba a ser respaldada de forma masiva por el bloque de izquierdas. Con este movimiento, la ley del Gobierno madrileño, que la extrema derecha ha llegado a calificar de "absurda" hace pocas horas y que ha criticado por considerar que agrava "las diferencias e injusticias entre españoles", sigue adelante.

El Gobierno madrileño siempre ha dado a esta norma una relevancia mayúscula. Tanto, que se vendió como uno de los grandes anuncios de Ayuso durante su investidura. "Para evitar la inseguridad jurídica, les anuncio que traeremos a esta Cámara una ley de defensa de nuestra autonomía financiera. Pero voy más allá: cada vez que alguien nos hable de dumping fiscal, de efecto capitalidad, de efecto aspiradora o ataque de alguna manera a los intereses de los madrileños, le recordaremos que somos la región más solidaria con el resto del país y que, si nos va mal a nosotros, le va mal a toda España", se encargó de resaltar, entre aplausos, la presidenta regional durante su discurso.

Solo tres meses después, el Ejecutivo autonómico abría a consulta pública la iniciativa. Y el pasado enero, anunciaba a bombo y platillo la aprobación del proyecto. El texto en sí no es excesivamente extenso. Apenas cuenta con diecisiete artículos con los que el Gobierno regional pretende blindar a la región con los impuestos más bajos frente a un Ejecutivo central que estudia una reforma que avance hacia una armonización fiscal tan reclamada desde algunos territorios. "Cualquier ley, disposición normativa y acto del Estado con fuerza de ley que infrinja la autonomía financiera (...) será objeto de recurso de inconstitucionalidad", recoge el proyecto.

Toda la oposición registró enmiendas a la totalidad para devolver el texto al Gobierno regional. Incluido Vox. La formación de extrema derecha lo hizo en un contexto muy concreto: solo dos días después de las elecciones en Castilla y León, de las que el partido ultra salió como pieza fundamental para el mantenimiento del conservador Alfonso Fernández Mañueco al frente de la comunidad. La izquierda vio en este movimiento una oportunidad. Al fin y al cabo, dando su apoyo a la enmienda de Vox, que no lleva asociado texto alternativo, conseguirían frenar la tramitación de una norma que consideran vacía.

A pesar de las continuas llamadas al orden desde las filas conservadoras, la extrema derecha decidió acudir al Pleno de este jueves con su enmienda a la totalidad sobre la mesa. Y así se inició el debate, con la máxima expectación. El primero en tomar la palabra fue el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, quien se encargó de presentar un proyecto con el que se busca defender una "política de bajada de impuestos" convertida en seña de identidad de la Comunidad de Madrid. "Existe una amenaza, real y presente, de armonización fiscal que pretende imponer una brutal subida de impuestos. Frente a esa amenaza, nos defendemos", dijo desde la tribuna de oradores.

Para la oposición el proyecto de Ley no es más que un texto "innecesario" que no introduce "novedad legislativa" alguna. "Todo lo que dice ya está en la Constitución, en la Lofca y en el Estatuto de Autonomía", ha resaltado el diputado del PSOE Fernando Fernández. "Es un artefacto comunicativo en una estrategia de políticas económicas caducas que está abandonando todo el mundo", ha señalado, por su parte, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez. "Lo que hacen es declararse unos auténticos indepes, pero indepes fiscales", ha apuntado la parlamentaria de Unidas Podemos Sol Sánchez, quien ha afirmado que con esta norma se busca "levantar un foso y llenarlo de cocodrilos" alrededor de la "guarida fiscal" que es la Comunidad de Madrid.

Pero todos los ojos estuvieron situados en Vox. Al fin y al cabo, en sus manos estaba el éxito o el fracaso del proyecto estrella de Ayuso. La ultraderecha se mostró dura con el texto. "Estamos ante una ley inocua que no sirve más que para dar titulares en la prensa", ha aseverado desde la tribuna de oradores José Luis Ruiz Bartolomé. No obstante, abrió la puerta a dejar pasar el proyecto: "No pierda la esperanza. Ya sabe que nos revienta votar de la mano o en conjunto con la extrema izquierda sectaria, aunque sea por casualidad y de rebote. Tenga una intervención afinada y amable. Mire, no se rinda, que hasta el rabo todo es toro".

"Era evidente que los grupos de la izquierda atacasen. Lo que nos ha sorprendido es que Vox se haya sumado a la izquierda y haya presentado una enmienda a la totalidad que significa ayudar a la armonización fiscal que defiende Sánchez para subirle los impuestos a los madrileños", respondieron desde la bancada conservadora. Sin embargo, las intervenciones del PP y del consejero no parecieron convencer a la extrema derecha: "El Gobierno y el partido del Gobierno han dispuesto de treinta minutos para explicarnos en qué consiste la ley. Y no lo han hecho".

No obstante, el partido ultra evitó despejar la incógnita hasta el último momento. Pero terminó pasando por el aro. Poco antes de que se cerraran las puertas del hemiciclo para proceder a la votación, Vox ha decidido retirar su enmienda a la totalidad. "Con la izquierda no vamos ni a heredar", han señalado desde el partido. Al final, tras dos meses tensando la cuerda, la formación que lidera Rocío Monasterio ha acabado permitiendo que la norma continúe su tramitación. A pesar de haber asegurado hace dos meses que no iba a "colaborar para que Madrid se convierta en una comunidad independentista". O que el texto agravaba "las diferencias e injusticias entre españoles".