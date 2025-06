Fadi al-Wahidi: "Israel no quiere que nadie cuente lo que sucede en Gaza, quiere ocultar la verdad"

"Ser periodista en Gaza nunca es fácil, siempre estamos en riesgo". Fadi al-Wahidi (2000) sabe perfectamente de lo que habla: "Nuestro deber es cubrir y seguir transmitiendo el sufrimiento". El 9 de octubre de 2024, estaba haciendo su trabajo, documentando junto a otros compañeros otra incursión ordenada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu en el campo de refugiados de Jabalia. En concreto, se encontraba en el barrio de Al-Saftawi, en unas calles que conoce a la perfección porque nació en esta localidad del norte de la Franja. Según la investigación publicada por Forbidden Stories el pasado marzo, se trataba de un territorio que no estaba incluido ese día entre las "zonas de evacuación" designadas por las fuerzas israelíes. Aunque llevaba puesto su chaleco azul que lo identificaba como prensa, como el que lleva en la fotografía que ilustra esta entrevista, un dron atacó al grupo.

Mohammed Al-Tanani, camarógrafo de 26 años del canal de televisión Al Aqsa, murió casi al instante. Fadi, por su parte, resultó gravemente herido. Según su parte médico, una bala le entró en el cuello entre la segunda y la tercera vértebra. Tras varios cambios de hospital debido a la falta de recursos y, a pesar de su delicado estado de salud, las autoridades israelíes denegaron durante 122 días su traslado a Egipto, que se produjo en febrero después del alto el fuego que entró en vigor en la Franja de Gaza el 19 de enero.

Pero su odisea no se terminó con el traslado a Egipto. Tras someterse a una resonancia magnética que "no estaba disponible en Gaza", los médicos descubrieron que tenía "una ruptura completa" de la médula espinal. Una grave lesión que le ha provocado una parálisis en ambas piernas. Ante su delicado estado de salud, fue trasladado a Catar para realizarle más pruebas. "Los médicos dijeron que sería difícil realizar cualquier cirugía en el sitio del disparo por lo que desarrollaron un plan de terapia física", explica a infoLibre. Ocho meses después es optimista: "Ha habido mejoras. Por ejemplo, ahora puedo mover mis manos, algo que hasta hace poco no podía hacer".

Sin embargo, de la noche a la mañana y con solo 25 años, pasó de narrar los horrores que estaban ocurriendo a escasos kilómetros de su casa a estar postrado sin casi poder moverse de su cama en un hospital de Catar y viviendo lo que sucede en Gaza como el resto del mundo: a través de los ojos de los más de 1.300 trabajadores palestinos de medios de comunicación que la Federación Internacional de Periodistas tiene registrados en Gaza. De ellos, unos 180 han muerto desde el 7 de octubre, otros tantos están desaparecidos y decenas han resultado heridos.

La historia de Fadi al-Wahidi sirve para ilustrar las condiciones en las que los periodistas palestinos tienen que informar cada día, jugándose la vida en medio de los bombardeos. Por ello, y como deja claro en sus respuestas, recibe este miércoles el Premio Joven infoLibre 2025 de Periodismo Comprometido en nombre de todos los periodistas palestinos que "siguen enfrentándose a la guerra con determinación e incansablemente": "Supone un reconocimiento significativo a su papel en la transmisión de la verdad".

¿Cómo estás viviendo esta nueva ofensiva de Israel en la que se está atacando puntos de entrega de comida?

No es nuevo para Israel atacar a los ciudadanos que buscan alimentos. Hace varios meses, cuando la ocupación permitió que la ayuda entrara por mar en el puesto de control de Al Rashid, entre el norte y el sur de Gaza, cientos de miles de ciudadanos hambrientos iban a ese punto para recoger bolsas. Las fuerzas israelíes perpetraron matanzas contra personas que solo intentaban obtener alimentos, disparando con francotiradores y matando con tanques.

Con estas acciones, la ocupación envía un mensaje claro al matar a civiles que solo tratan de obtener comida: quieren matar de hambre a los ciudadanos de Gaza, tanto en el norte como en el sur.

¿Cómo valoras como palestino las decisiones que está llevando a cabo el Gobierno de Netanyahu?

La política de Netanyahu y su gobierno se basa en la violencia: buscan imponer una realidad por la fuerza a través del asesinato, el asedio y el desplazamiento. Esto viola el derecho internacional y la dignidad humana. El Gobierno israelí está librando su guerra en Gaza con una mentalidad vengativa: quieren matar completamente a toda la población, no quieren que vivan y por eso usan como arma contra los civiles el hambre.

La ocupación está cometiendo matanzas diarias contra civiles, quiere exterminar completamente a la población palestina. Por ejemplo, sólo hace unos días, llevó a cabo una atroz matanza contra el periodista Abdel Rahim Khader: bombardearon su casa y mataron a unos 50 familiares, incluidos el padre, la madre, los tíos y todos sus parientes, aunque todos eran civiles.

Has resultado gravemente herido y muchos de tus compañeros han muerto, ¿cómo se consigue seguir informando bajo bombardeos y en una Gaza en la que hay escasez de recursos y alimentos?

Un periodista siempre corre el riesgo de ser asesinado por Israel, a él o a su familia. Además, ahora todos están trabajando para cubrir esta guerra de exterminio sin comida ni bebida.

Este lunes, la ocupación atacó a nuestro colega Moamen Mohammed Abu Al-Auf, junto con un grupo de paramédicos. Todos fueron asesinados mientras estaban haciendo su trabajo. Moamen estaba documentando las operaciones de rescate, pero Israel lo mató. Para él, su deber era documentar el genocidio y usó su teléfono para contarlo antes de que Israel lo matara. Hace unos días, las fuerzas de la ocupación también atacaron a periodistas frente al Hospital Bautista Al-Ahli Arabi. El ataque fue claro, pero nadie tomó medidas contra Israel.

Una de las muertes de compañeros que más me afectó fue la de Hussam Shabat. Fue asesinado cuando yo ya estaba fuera de Gaza y no pude despedirme.

Has documentado el sufrimiento de muchas personas. ¿Cuál ha sido la historia que más te ha marcado?

Cuando estaba en el Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, los tanques de ocupación se acercaron a nosotros y bombardearon una casa cerca. Grabé a la madre y sus hijos saliendo, la niña de solo cuatro años lloraba y decía: "Bombardearon nuestra casa. ¿A dónde podemos ir ahora? No hay ningún lugar seguro".

¿Sientes que los periodistas palestinos están protegidos por la comunidad internacional o te has sentido abandonado?

No están protegidos por el derecho internacional. Israel ha matado a más de 220 periodistas desde el comienzo del genocidio. En toda la historia de los conflictos en el mundo, nunca se ha matado a tantos periodistas.

¿Qué papel juega el periodismo local en Gaza ya que los medios internacionales no pueden entrar?

La ocupación no quiere que nadie documente lo que sucede en Gaza, quiere ocultar la verdad. La prensa local se ha convertido en el ojo abierto para filmar las matanzas que Israel está perpetrando en Gaza, a pesar de los riesgos que nos rodean. En cambio, el ejército israelí sólo permite a sus periodistas entrar con sus militares y junto a sus tanques o filmar su falsa propaganda.