‘Santander X 100’, una comunidad global para impulsar los proyectos más innovadores

Las pymes son un motor fundamental para el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social. Por eso, uno de los objetivos de Banco Santander es contribuir a su progreso. En estos momentos de enormes desafíos para las pequeñas y medianas empresas, la entidad ha estrenado Santander X 100. Esta nueva comunidad global, que forma parte del ecosistema de emprendimiento Santander X, pretende conectar y apoyar los proyectos emprendedores más relevantes de los distintos retos y premios que impulsa el banco para fomentar y respaldar la innovación.

“En Europa, las pequeñas y medianas empresas representan el 55% de la economía y el 65% de todo el empleo. Y es por eso que, en un momento tan desafiante para ellas, Santander X hace un llamamiento a la comunidad emprendedora de todo el mundo. Lo que queremos es identificar e impulsar las soluciones más innovadoras para apoyar mejor a las pymes en la era digital”, explica Antonio Simoes, CEO de Santander España y Head de Europa.

Santander X 100 es una nueva oportunidad para que las startups y scaleups que más destacan en diferentes países y en una fase de desarrollo avanzado puedan conectar entre sí y acceder a recursos fundamentales para ellas como el asesoramiento y la formación, el capital, los clientes y el talento para seguir creciendo. La diferencia entre una startup y una scaleup es que las segundas son empresas más maduras que las startup y ya han logrado reunir al menos un millón de dólares.

Esta iniciativa comienza su andadura con proyectos incubados en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México y Reino Unido. Se trata de un paso más en el acompañamiento que realiza el grupo bancario español al emprendimiento a través de Santander X con programas que abordan las distintas fases del camino emprendedor como Explorer, que se centra en la conversión de ideas en proyectos y soluciones, o “Prepare to Launch – Babson”, diseñado para apoyar los proyectos que quieren salir al mercado.

Las primeras participantes de esta comunidad son startups como MotionMiners (Alemania); Ebers (Argentina); Sumá, Taqé y Wconnect (Brasil); Lexgo (Chile); Currency Alliance, FILMPEDIA, Fundeen, HumanITcare, Triditive y Woza Labs (España); HF Capital y Stoke (Estados Unidos) y Cuéntame, Finloop, Social Piper, Tandem y Xilinat (México). Por su parte, entre las scaleups están Alyne y Breeze Technologies (Alemania); VU Security (Argentina); Canard Drones, Connecting Visions, Rated Power, Scoobic Urban Mobility y Zapiens Technologies (España); Whyline (Estados Unidos); BEDU (México) y CoGo, MyDocSafe y Plastecowood (Reino Unido).

Santander X 100 quiere crecer a lo largo de los próximos años con proyectos de hasta 11 países participantes en las diferentes iniciativas de Santander X. Para formar parte, las empresas deben contar con una buena situación financiera, un modelo de negocio validado, una propuesta de valor innovadora, un equipo estructurado, un roadmap del producto con evolución positiva y sostenible y un análisis de su competencia directa e indirecta. Nuria Pastor, cofundadora de HumanItCare y una de las ganadoras de Santander X Tomorrow Challenge, asegura que “nuestra experiencia con Santander X 100 está siendo muy positiva, igual que las pasadas experiencias con Santander X. Creo que el valor de esta comunidad, sobre todo, reside en crear network, ecosistema y lobby, ya que compartimos industria, retos y expectativas con otras empresas miembros.”

Actualmente, Banco Santander tiene en marcha una nueva edición de Santander X Global Challenge/Finance for all, un desafío dirigido a los emprendedores para para buscar soluciones que garanticen el acceso a productos y servicios bancarios a toda la sociedad. Los proyectos deben centrarse en al menos uno de estos tres objetivos: Finance for Youth, para mejorar la oferta de productos y ampliar las oportunidades financieras para jóvenes; Finance for Ederly, que trata de contribuir a que la población ya retirada adopte soluciones de banca digital, y Finance for Underbanked, para facilitar el uso de productos financieros a personas ajenas al sistema financiero. L

Los ganadores de este reto (en total seis, tres por cada categoría) se conocerán el día 14 de este mes. Las tres startups seleccionadas recibirán 10.000 euros cada una para el desarrollo de sus proyectos, mientras que las tres scaleups obtendrán 30.000 en cada caso para poner en marcha sus ideas. En este proyecto, Banco Santander cuenta con la colaboración de Oxentia Foundation.

Según un reciente estudio de la consultora Informa D&B, actualmente existen en España 22.771 startups, lo que supone el 5% del total de empresas que se han creado entre 2015 y 2020. El informe también refleja que este tipo de compañías tienen un porcentaje de supervivencia mayor al resto: el 81% continúan abiertas frente al 74%, lo que echa por tierra la creencia de que son negocios que implican más riesgo. Además, las startups tienen mayor predisposición a crear empleo: el promedio de número de empleados es de 6 frente a 5 del resto y de calidad (un 79% son puestos fijos frente al 67%).