La desinformación es un fenómeno que abunda hoy en día, especialmente en internet. Juanma Lamet, periodista político de EL MUNDO y colaborador en diferentes programas de televisión, se enfrenta a esta problemática prácticamente a diario, ya sea por su labor profesional o desmintiendo casi todos los días bulos a amigos y familiares que quieren comprobar una información.

En una conversación con infoLibre, el periodista cuenta que ha tenido que desmentir muchas “cábalas” sobre posibles nombramientos parlamentarios tras el 23J. “No hay un solo día en que alguien de la órbita de un partido político no me intente colar un bulo”, explica Lamet. Pero la política no es el único campo en el que el periodista tiene que estar ‘con mil ojos’.

En los últimos días le intentaron hacer creer en un programa en directo una información falsa sobre la agresión machista de Rubiales a Jennifer Hermoso después de que España se proclamara campeona del Mundial femenino. En la tertulia se afirmó que el beso sin consentimiento de Rubiales a Hermoso era una “apuesta” que tenían entre ambos si España ganaba el Mundial y no un caso de acoso sexual. En el momento, Lamet admite que "no tenía datos y no lo podía desmentir”, aunque ya en directo aseguró que eso no tenía “ni pies ni cabeza”. Sin embargo, cuando salió de la tertulia, comprobó que esta información era un “absoluto invento”.

Contrastar la información con las fuentes más cercanas posibles y sólo publicar una noticia cuando está seguro al 100% es la hoja de ruta de Lamet para desempeñar su trabajo. Y lo lleva a rajatabla para evitar publicar informaciones falsas o verdades a medias.

El principal consejo que da para evitar caer en informaciones falsas es “tener espíritu crítico y contrastar lo máximo posible”. En el caso del periodista es esencial acudir a las “mejores fuentes de información posible” y “desconfiar de cualquier afirmación que te suelten a la ligera”. Y, por supuesto, no publicar nada que no hayas intentado comprobar “al máximo” con las fuentes originales. En el otro lado, en el caso de los usuarios y lectores de medios de comunicación, Lamet aconseja leer las informaciones completas y no quedarse con el titular.

En España se ejerce un gran periodismo: veraz, crítico, combativo, de servicio público y de profundidad en el contraste de la información

El periodista ha observado una “suerte de periodismo” que no ayuda para nada a frenar la difusión de bulos: el “periodismo pitoniso”. ¿En qué consiste? Lamet explica que hay profesionales que en su análisis de la actualidad creen que tiene sentido que ocurra algo, y lo publican “por debajo de los niveles mínimos de confirmación”. Este periodismo, según Lamet, apuesta porque las noticias que dan se cumplan, y no porque estén cumplidas de antemano, que sería “lo correcto”.

Cuando las noticias del “periodismo pitoniso” no se aciertan suelen publicar una rectificación como si fuera el objeto de la noticia quien ha fallado y no ellos, que se lanzaron a la piscina sin tener la certeza de que su información era cierta. Lamet asegura que este tipo de periodismo, que está aflorando cada vez más, tiene "más impacto" que las informaciones "contrastadas", cuyo titular es “menos duro”.

Lamet explica que ha encontrado en Internet una gran herramienta para verificar cualquier información de forma rápida y eficaz. Aún así, es un hecho que la sobreinformación y las redes sociales han facilitado la proliferación de bulos. Y cada vez surgen más herramientas para desinformar, como las inteligencias artificiales.

Algunos de los ejemplos más sonados de imágenes creadas por inteligencias artificiales son el de la foto del Papa Francisco con un abrigo extravagante y la supuesta detención de Donald Trump. “En estos casos, lo noté muy claramente”, cuenta Lamet. “Todas estas manipulaciones se irán mejorando, de manera que podamos ver un discurso de alguien y no podamos diferenciar si es real o no”, augura.

Sin embargo, no todo lo creado y falseado por inteligencia artificial tiene efectos negativos. Hay excepciones. Lamet cuenta que la agencia Marcel, en Francia, hizo un anuncio para reivindicar el fútbol femenino usando efectos especiales para sustituir a las jugadoras de la sección femenina por las estrellas del masculino. El resultado es un vídeo de grandes jugadas ejecutadas por mujeres pero con la apariencia de Mbappé, Griezmann y otros jugadores. “Todo el espectador machista vibraba con esas jugadas, y luego desvelaron que las habían hecho jugadoras de la sección femenina”, explica.

Hoy en día, por el gran nivel de información a la que estamos expuestos y al gran número de herramientas empleadas para desinformar, contar con un periodismo fiable es “más importante que nunca”, afirma el periodista. A modo de conclusión, el periodista cree que en España sí existe un periodismo fiable: “no tengo ninguna duda”. “Creo que aquí se ejerce un gran periodismo: veraz, crítico, combativo, de servicio público y de profundidad en el contraste de la información”, sostiene. Los medios españoles tiene una solvencia “acreditada” y, de acuerdo con Lamet, el tener un sistema de suscriptores y socios pone el listón alto, ya que al pagar se espera calidad. Aún así, los socios no deben marcar lo que es publicable o no: “el periodismo debe ser independiente, incluso de sus suscriptores”, concluye.