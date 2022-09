ELYELLA: “Siempre hay que celebrar para que lo bueno tenga más cabida que lo malo”

“Para todos aquellos artistas, soñadores que fracasan, sufren, pierden y que no dejan de intentarlo siendo ellos mismos, para aquellos que saben que no hay mayor éxito que triunfar siendo auténtico y genuino, siendo valiente”. Así presenta ELYELLA su nuevo single, Que nada nos pare (lo más importante), donde a ritmo de música electrónica y en colaboración con La La Love You, cantan a la felicidad, a la diversión y al optimismo. Una canción que nació en lo más profundo del confinamiento, cuando las esperanzas de los DJ de volver a tocar y de ver a la gente pasarlo bien en sus fiestas eran mínimas. Desde allí, de la tristeza y la incertidumbre, salió este tema que nos devuelve, pese a todo, la esperanza en el futuro y las ganas de seguir bailando.

ELYELLA son un dúo de DJ formado en el año 2010 por ELLA y MØNØ. Ambos comenzaron como productores de otros artistas, pero en el año 2017 decidieron empezar a sacar sus propios temas en colaboración con numerosos cantantes, bandas, e incluso orquestas filarmónicas. Su gran originalidad e innovación les ha convertido en unos de los DJ de referencia en el panorama musical español. Algunos de sus mayores éxitos son Todo lo que importa, La Historia interminable o Dreamers, los cuales combinan con sorprendentes remixes de canciones de otras bandas.

El dúo no comparte que reine un clima de pesimismo en el ambiente y, de hecho, cree que la situación es justamente la contraria y estamos viviendo “un carpe diem extremo” porque “la gente tiene ganas de salir, disfrutar y no pensar en nada más”. ELYELLA achaca este clima de vivir el momento a las consecuencias de una pandemia que nos tuvo confinados en casa y nos hizo perder algo tan valioso como el poder divertirnos. “Todo lo que vivimos fue muy fuerte y, aunque ya no podemos recuperar todo lo que dejamos atrás, al menos aprovechar lo que tenemos ahora”, añaden.

En el caso de María (ELLA), esta nueva forma de ver la vida le encanta, porque coincide en gran manera con su manera de ser. “Yo siempre he sido muy del ahora, así que lo estoy disfrutando por mil”, explica. De hecho, la DJ cree que el grupo “ha tenido el verano más loco de su vida”, lleno de trabajo y recorriendo festivales por todo el país. “Había que recuperar esos dos años de parón”, reitera.

Con este ritmo tan alto, ELLA admite que “el final del verano pesa” porque no han tenido tiempo para desconectar, pero ya de cara a septiembre tratará de pasar más tiempo con sus amigas porque “siempre son el mejor refugio sin duda. Un vinito con ellas, largas charlas y pilas recargadas a tope”. El grupo también quiere hacer un viaje muy lejos, donde nadie les pueda localizar, pero lo dejarán para el invierno, el momento en el que ya pueden hacer un “parón real”.

Ambos músicos se consideran muy optimistas y creen que “hay un montón de cosas a las que aferrarnos”. Una de ellas es, sin duda, la necesidad de la gente de divertirse y salir, algo de lo que han sido más conscientes este año. Algo que les agrada mucho porque son “expertos" en crear esos momentos de distracción y ocio. “Pensábamos que quizás después de la pandemia un proyecto como el de ELYELLA moriría pero ha vuelto más fuerte que nunca y eso nos da mucha felicidad”, comentan a infoLibre. Justamente por este hecho tan esperanzador han lanzado Que nada nos pare, “un tema que habla de seguir tu camino pese a quien le pese y que queríamos dedicar a todos aquellos artistas, soñadores que fracasan, sufren, pierden pero que no dejan de intentarlo y que lo hacen siendo ellos mismos”.

Es muy necesario compensar las malas noticias buscando algunas que te llenan/alivian el alma y otras que te hagan reír

Para no caer en el pesimismo, ELYELLA nos recomienda seguir en la misma línea del carpe diem, viviendo el día a día y quedándonos con los pequeños gestos de la gente que nos rodea y celebrando “cada pequeño o gran hito que nos sucede a nosotros o a los nuestros”. En su opìnión “siempre hay que celebrar para que lo bueno tenga más cabida que lo malo”.

Con respecto al ruido político que nos rodea, el dúo cree que los medios de comunicación “son seguramente uno de los grandes culpables”, pero eso no debe hacer que dejemos de informarnos y de tener espíritu crítico con las noticias. Sin embargo, ELYELLA considera muy necesario "compensar las malas noticias buscando algunas que te llenan/alivian el alma y otras que te hagan reír”.

ELYELLA ha estado todo el verano recorriendo algunos de los festivales más importantes del país, pero una vez acabada la época estival, el dúo de DJ no para. Tocarán en la Sala REM (Murcia) el 1 de octubre, en Las Armas (Zaragoza) el 5 de noviembre y el 12 de noviembre lo harán en La Riviera (Madrid).