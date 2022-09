Laia Manzanares: "Ojalá me hubieran cogido a mí para 'Una joven prometedora'"

La actriz catalana Laia Manzanares es una de las caras más prometedoras del cine español. Su paso por la serie Merlí ha supuesto un antes y un después en la carrera de la joven actriz, que le ha abierto puertas para futuros proyectos, incluidas series y obras de teatro.

Es el caso de Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, una obra dirigida por María Velasco y que se acaba de estrenar en Madrid: “La estrenamos aquí, en la Sala Cuarta Pared. Ya llevamos dos años intentando sacar adelante la obra. Hay algo que está muy arraigado en mí con este personaje y es que cada vez le descubro más matices y más capas”. Esta obra trata sobre la relación entre la violencia sexual y emocional en un escenario natural que pone en jaque el papel de la mujer en una sociedad violenta.

Laia confiesa que uno de sus personajes favoritos que le hubiese gustado interpretar se acerca mucho a la temática desarrollada en la obra. Se trata de la protagonista de la película Una joven prometedora, Cassie, interpretada por Carey Mulligan: “Es verdad que veo muchos papeles y digo guau, los haría encantada… pero mira, por ejemplo en esta película… me habría encantado hacer ese papel. Cuando la vi, dije: ‘Yo quiero hacer esta película’.”

No se aleja mucho del tipo de papel que le gusta trabajar a la actriz ya que son personajes femeninos que presentan a la mujer en posiciones de poder que reivindican derechos y justicia. “Al final tiene algo que ver con que el cine esté empezando a tener visiones femeninas y en esta película, concretamente, se trata de una mujer que se toma la venganza contra los abusadores por su propia mano”, recalca Laia. No es la primera actriz de El papel de mi vida que pone sobre la mesa el rol que asume la mujer dentro del mundo de la interpretación. Como en la caso de Maribel Verdú o Amparo Larrañaga.

Para la actriz, personajes como Cassie son muy necesarios: "Ver a alguien con una personalidad tan potente que es capaz de darle la vuelta también a las narrativas que ya tenemos de mujeres violadas o víctimas, pero que nunca acaban de expresar cómo se sienten. Y aquí, en cambio, la protagonista es la que ejerce este giro de violencia para tomar las riendas. Y hay algo ahí interesante, porque es un papel de una chica joven muy potente, con una historia dura detrás, que está reescribiendo su vida”. La joven catalana se caracteriza por ser una voz feminista referente para las nuevas generaciones al denunciar la violencia de género en redes y exigir derechos e igualdad.

Insiste la actriz en que le gusta trabajar con personajes a los que pueda aportar parte de su identidad y creencias, pero a la vez sabe reconocer cuando un papel no es correspondido: “Ojalá me hubieran cogido a mí para Una joven prometedora, porque también cuando no me cogen en algo, entiendo que es porque no soy yo quien tiene que contar esa historia, y eso no es malo.”

Laia Manzanares confiesa que siente admiración por Carey Mulligan. Su interpretación en Cassie le pareció “brutal”: “Tampoco me atrevo a compararme mucho, te puedo decir, es rubia como yo”, comenta entre risas, “al ser una chica joven, resulta más fácil proyectarme y empatizar con ella".

Pero, ¿qué personajes le atraen a Laia Manzanares? Papeles de mujeres fuertes con carácter e inteligentes que tengan un efecto social y trasfondo feminista. Puede ser que por ello nos recomiende ver Intimidad, una serie española de Netflix: “Me gustó muchísimo. También tiene algo que ver, otra vez, con las mujeres. Dando la palabra a las historias que hemos visto durante los últimos años”. “No llega a ser el mismo tema, pero sí trata del acoso y de lo fácil que es decir ‘mira esta mujer, qué mala es por estar desnuda en un vídeo’. Y el que le den la vuelta y le den la libertad de decir ‘yo soy libre de hacer lo que quiera y puedo salir en un vídeo íntimo follando, pero eso no quita nada el valor de quien soy.’” Hace bastante hincapié en el mensaje de valentía que no deja a la mujer como una víctima, sino como una figura de poder.

De sus últimos proyectos, la actriz reconoce que con el que más puntos de relación y similitudes puede compartir es el de Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, en la Sala Teatro Cuarta Pared: “Y en realidad estoy siendo un poco monotemática porque todo lo que digo va en relación a la violencia contra las mujeres, pero en este caso también es lo mismo. Ya que habla de una mujer tomando su propia voz y contando su propia experiencia de violencia en un mundo como este. Y me quedo con este personaje de momento, porque es en el que ahora estoy transitando”.