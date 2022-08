¿Cómo superar el final de 'This is us'? La playlist para animar el insufrible vacío

Supongo que si eres fan de This is us sabes a lo que me refiero: los Pearson son ya parte de nuestras vidas. A lo largo de seis temporadas de 18 capítulos cada una, hemos celebrado sus alegrías y llorado sus dramas haciéndolos casi nuestros. Pero, ¿tanto se puede empatizar con una historia de ficción? ¡Yo digo sí! Y aunque no nos guste ya no habrá más. Eso hay que aceptarlo. Aunque estemos en verano y hayamos sufrido ya no sé ni cuántas olas de calor este año, esta familia no han tenido piedad y nos han dicho adiós.

Esta playlist es un pequeño remedio para superar ese vacío, porque llenarlo con música que nos haga sonreír y pasar un buen rato siempre es una buena opción... la otra es volver a ver la serie desde el principio, algo que posiblemente haga.

Cariño: Si quieres

Esta canción me pone de buen humor a la vez que me emociona. Puede que sea uno de los temas más ñoños de esta banda (compuesta por tres chicas que se conocieron en Tinder), pero tiene un mensaje muy bonito que le gritaría a los guionistas y productores de This is us: "Si quieres puedes quedarte toda la vida conmigo". Claro y directo. La composición es una declaración absoluta de amor -"que no me conformo con nada desde que te he conocido"-, y exactamente eso es lo que nos pasa a los fans de esta ficción, pues no podemos dejar de compararla con todas las nuevas que llegan a nuestra vida.

Rosalía: Como un G

La primera estrofa de este tema dice así: "Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar". Así, tal cual, podemos tomarla como referente para despedirnos de esta familia de Pittsburgh, ya que la realidad es que los hemos disfrutado cada semana mientras los hemos tenido y ahora debemos dejarlos ir. Ese es el mantra de esta balada de Rosalía que forma parte de su último trabajo, Motomami.

Sidonie: Maravilloso

El grupo barcelonés siempre suele poner de buen humor, pero con este single sucede tan solo con escuchar su primer acorde. De verdad que dudo que haya alguien en este planeta al que no se le vayan los pies con su ritmillo... El tema va de un amante de la ciudad que ensalza cosas que, a priori, no le gustan a nadie. Por ejemplo dice: "El tráfico lento me calma y me ayuda a pensar". No tiene nada que ver la letra con la serie, ni me recuerda a ella en absoluto pero esta playlist va de animar el insufrible vacío que nos ha dejado esta ficción y qué mejor que con una canción graciosa que nos anime a unos buenos bailes.

Alejandro Sanz: Aquello que me diste

Esta canción me acompaña desde que salió el disco Más allá por 1997. Yo lo tenía (y tengo) en casete. Tanto me gustaba que se borraron las letras serigrafiadas sobre el plástico de la carcasa de la cinta de tanto escucharla. Aunque en concreto, Aquello que me diste habla del recuerdo de un amor como algo bonito, creo que es un sentimiento que puede trasladarse a lo que la mayoría sentimos al recordar This is us: por un lado tristeza porque se ha terminado algo que nos gustaba, pero también felicidad al recordar la belleza de los días en las que lo hemos disfrutado.

Amaia Romero y Rigoberta Bandini: Así Bailaba

Un nuevo himno feminista ha llegado a nuestras vidas. Y es que, lo mires por donde lo mires, esto es un temazo. No hay más que darle al play y notar cómo la oxitocina recorre tu cuerpo. Este dúo ha reinventado una canción infantil (bastante machista) tomando una de sus estrofas como inspiración y dándole la vuelta por completo. Dan ganas de saltar de la silla y mover el esqueleto a voz en grito entonando proclamas como "una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar".

Mandy Moore: The Forever Now

Puede que esta canción más que a superar el final de la serie nos lleve a regodearnos en el sufrimiento, pero qué momento tan especial es cuando Rebecca toca al piano y canta este tema... No voy a dar más detalles para no hacer spoiler, pero de verdad... ¡pelos de punta! No podía despedir esta lista si no era con este tema. Qué sensibilidad, qué magia... "cause I get this moment with you, forever now".

"Si das un paso atrás y miras el panorama completo. Si eres valiente para permitirte tener una perspectiva amplia. Si haces eso, verás que el final no es triste"