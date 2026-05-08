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Consigue entradas dobles para el concierto de música clásica de Daniel García y Pablo M. Caminero

Daniel García (piano) y Pablo M. Caminero (contrabajo)
Daniel García (piano) y Pablo M. Caminero (contrabajo)

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para el concierto clásico de piano y contrabajo de Daniel García y Pablo M. Caminero el próximo sábado 16 de mayo de 2026 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 14 de mayo de 2026. El pase será a las 19:30 h en el Ateneo de Madrid, situado en calle del Prado, 21, 28014 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

‘Recital 2.0’ propone un diálogo poco habitual: el encuentro entre la tradición de los grandes compositores y la libertad de la improvisación. Daniel García y Pablo Martín Caminero parten de una sólida formación clásica para explorar un territorio propio, donde el jazz y el flamenco conviven sin etiquetas rígidas. El resultado es un proyecto que se mueve entre el respeto a la obra original y la creación en tiempo real, con una identidad sonora muy reconocible.

El dúo construye su repertorio a partir de piezas emblemáticas que reinterpretan desde una mirada contemporánea. Sobre esas estructuras, despliegan nuevas melodías y matices, combinando la precisión y el cuidado del lenguaje clásico con la espontaneidad y el riesgo de la música improvisada. Así, llevan el concepto de recital más allá de lo convencional y lo convierten en una experiencia viva, en constante transformación.

Figuras como Bach, Brahms, Ravel o Chaikovski conviven con autores como Pat Metheny o John Williams en un programa que difumina fronteras y amplía horizontes. Tanto García como Caminero cuentan con trayectorias sólidas y versátiles, marcadas por la colaboración con artistas de primer nivel y por proyectos propios que cruzan géneros. Esa experiencia compartida se traduce en un entendimiento musical profundo, capaz de sostener un formato íntimo y exigente como el dúo, donde cada matiz cuenta y cada interpretación es irrepetible.

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Si quieres disfrutar y apoyar estas iniciativas culturales, ¡participa ya!

*Sujetas a la disponibilidad del centro.

**Los ganadores serán escogidos mediante una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.

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