Apúntate al sorteo de entradas para acudir a la obra de teatro ‘Animales en apnea’ en la sala Cuarta Pared de Madrid

Animales en Apnea nos trae la emergencia climática a escena. La obra parte de un hecho real: la aparición de un cachalote con 37 kilos de plástico en su estómago. Una familia espera en una sala mientras el padre, dueño de una fábrica de reciclado en Almería, es interrogado. Como una manada de cachalotes, la familia se ve atrapada entre el mar y un mar de plástico. En esta obra se trata de plasmar la fragilidad de nuestro tiempo, que muestra una mirada ecológica frontal: el plástico como enemigo invisible, silencioso y asfixiante que amenaza la vida.

Establece un paralelismo poderoso entre una familia almeriense y una manada de cachalotes, reunidos, de forma tan absurda como reveladora, en la sala de espera de una institución policial.

La productora, ‘Colectivo Trance’, nace en 2018 de la mano de Elena Santos y Juan Asego. Comparten una misma pulsión: explorar nuevos lenguajes teatrales capaces de dialogar con el presente. Sus piezas se sostienen sobre textos propios de autoficción y poética, construidos desde la intimidad para abrirse a lo colectivo, buscando siempre un equilibrio entre lo comercial y lo contemporáneo. La compañía apuesta por escenografías de estética muy plástica, clara y depurada, y un uso de la iluminación como fuerza narrativa esencial, concebida no como acompañamiento sino como motor dramático.

