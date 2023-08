Te invitamos al cine a ver el preestreno de la película 'Me he tragado un extraterrestre' en Madrid

Si ya eres socio o socia de infoLibre te invitamos a participar en el sorteo de entradas para ir al preestreno de la película 'Me he tragado un extraterrestre' en el Palacio de Hielo de Madrid. Cada ganador recibirá 4 entradas para poder ir con toda la familia. Para participar, envía un e-mail a socios@infolibre.es con el asunto Sorteo Me he tragado un extraterrestre. La proyección será el sábado 26 de agosto en la sesión matinal de las 12:00 horas. La fecha tope para participar es el 25 de agosto. Los ganadores serán contactados por e-mail.

No estamos solos en el universo. Norman, un joven de 16 años, lo tiene claro, pero no sabe muy bien cómo demostrarlo. Pero, ¿y si los extraterrestres ya están entre nosotros? ¿Y si no son cómo nos imaginamos? ¿Y si están dentro de nosotros? Norman se ha tragado una nave entera con una tripulación de tres alienígenas que se van a hacer con su motricidad.

Estos alienígenas deben salvar al universo de los planes de Zolthard, un villano intergaláctico que ha asumido el control mental de la directora de su escuela, la Sra. Witherington. Para ello deben conseguir la ayuda de Norman, tomando también el control de su cuerpo.

Esta producción llega desde Sudáfrica, de la mano de Luma Animation. Los directores, Paul Meyer y Gerhard Painter, reivindican con esta animación el talento sudafricano en el género, por el que llevan apostando 20 años. Se han inspirado en Pixar y han contado con el apoyo de The Ergo Company como productores, el respaldo de la Corporación de Desarrollo Industrial de Sudáfrica y la financiación y distribución de Indigenous Film Distribution.

Destaca el trabajo en equipo para alcanzar objetivos, poniendo en valor la pluralidad, pero también los talentos individuales y las diferencias que nos hacen únicos.

Cumpliendo sus objetivos, la película sale de sus fronteras y llega a España de la mano de Vercine, que la estrenará en salas el 1 de septiembre de 2023.

