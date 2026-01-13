Te invitamos a ver el ballet ‘Woolf Works’ en 16 ciudades de España con Cine Yelmo

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver el ballet ‘Woolf Works’ el lunes 9 de febrero de 2026 en cine Yelmo. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail y ciudad a la que quieras asistir). La fecha tope para participar es el 6 de febrero de 2026. El pase será a las 20:15 horas en los cines Yelmo de tu ciudad. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se proyectará en 16 ciudades de España: Álava (Boulevard), Albacete (Imaginalia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista), Cádiz (Área Sur), Gijón (Ocimax), Madrid (Ideal, Plaza Norte 2), Málaga (Vialia, Rincón de la Victoria), Oviedo (Los Prados), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Las Palmas (Las Arenas) y Vizcaya (Artea).

Se proyecta en directo desde Londres este tríptico de ballet experimental inspirado en las obras de Virginia Woolf. La prestigiosa compañía The Royal Ballet continúa con esta obra ideada por Wayne McGregor, coreógrafo residente del ROH, que pone en escena fragmentos de diferentes obras de la escritora británica Virginia Woolf como ‘La señora Dalloway’, ‘Orlando’ y ‘Las olas’.

Virginia Woolf desafió las convenciones literarias para representar su intensa y conmovedora realidad, convirtiéndose en una de las escritoras más innovadoras del siglo XX. Alejándose de la narrativa tradicional, Woolf Works evoca su estilo narrativo. Creada para el Royal Ballet en 2015 y ganadora de un Premio Olivier, la obra captura la esencia del espíritu singular de una novelista legendaria.

El inmenso poder de este ballet reside en la potente imaginación de su equipo artístico. El coreógrafo y director Wayne McGregor lidera un equipo brillante que incluye al compositor Max Richter, los estudios de arquitectura Ciguë y We Not I y la diseñadora de iluminación Lucy Carter.

Se emitirá a través de +Que Cine, que es la ventana de Cine Yelmo dedicada a concentrar los eventos, planes culturales y todos los contenidos alternativos a la cartelera convencional.

Entradas ya a la venta en la web de Cine Yelmo.

*Sujetas a disponibilidad del cine

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo