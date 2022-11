Te invitamos a ver 'Calma!' en el Teatro del Barrio en Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para ver ‘Calma!' el jueves 24 de noviembre en Madrid. Para participar, envía un e-mail a socios@infolibre.es con el asunto Sorteo Calma! La fecha tope para participar es el 22 de noviembre. Los pases son a las 19.30 horas en el Teatro del Barrio, en la calle Zurita, 20, 28012, Madrid. Los ganadores serán contactados por e-mail.

Guillem Albà, uno de los grandes referentes del clown de la escena española, regresa a las tablas madrileñas con su nuevo espectáculo, Calma!, un solo sin palabras, cómico y poético. En él nos muestra un hecho tan complejo y a la vez tan cotidiano: la prisa. Ese "correr todo el rato" en el que vivimos instalados. Hará que nos cuestionemos nuestro día a día y nuestro propio viaje vital, reflexionando sobre si vale la pena correr tanto, si estamos haciendo lo que realmente nos llena y, en definitiva, si queremos seguir así o queremos cambiarlo.

Contiene humor, belleza, estética, crítica ácida a la sociedad de consumo y a sus mandatos. Plantea la posibilidad de volver a relacionarnos sin intermediarios. Juega con las luces y las sombras, con la música y al mismo tiempo reflexiona de manera divertida, creando un equilibrio entre humor y realidad.

En palabras del autor, “Miras a tu alrededor y ves que todo el mundo corre y tú también lo estás haciendo. Y no sabes exactamente por qué. Te das cuenta de que justo después de dejar de ser un niño te pusiste a correr y ya no has parado. El trabajo, producir más, hacer muchas cosas y ganar más dinero para hacer lo que quieres... Pero no tienes suficiente tiempo para disfrutarlo porque tienes que trabajar más. El tiempo no se para e intentas no estresarte, pero, aun así, no paras de correr. Con la tecnología podemos hablar con personas que están en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Pero quedamos para tomar algo con los amigos y todo el mundo mira el móvil. Y tú no reconoces que estás enganchado. Los otros sí. Mandamos un mensaje a alguien que tenemos a dos metros para decirle que estamos llegando. A veces da miedo pensar si hemos perdido el contacto humano, el tocarnos”.

Desde pequeño, Guillem Albà, ya quería crear espectáculos propios. Pensar qué quería contar y cómo. Lo aprendió de su familia, dedicada al teatro de títeres. Desde pequeño vio los ensayos, vivió los viajes en furgoneta de un lugar a otro para actuar y conoció mucha gente. Aprendió de la familia a ser muy exigente en el trabajo. A hacerlo lo mejor posible, a entender esta profesión como una trabajo artesanal. Respetando muchísimo al público e intentando que llegue al máximo de gente posible, que les guste aunque no vayan nunca al teatro, que les llegue, tengan la edad que tengan y vengan de donde vengan. Se formó estudiando diferentes técnicas y estilos teatrales. En la comedia y en el clown ha tenido maestros como Carlo Colombaioni, Eric de Bont, Cristophe Marchand, Leo Bassi o Jango Edwards.

Ha trabajado en teatro, radio y televisión. En 2006 fundó la compañía Guillem Albà, con la cual ha estrenado seis espectáculos de creación: Sketchofrenia, Flirt, Trau, Marabunta, Pluja (con Clara Peya) y Calma! Ha sido galardonado con diferentes premios: Premio del Público de Fira Tàrrega, Premio del Público de La Mostra d'Igualada y Premio del Público de la Fira de Titelles de Lleida. Ha dirigido diferentes espectáculos de música (como el espectáculo Espejos & Espejismos, de Love of Lesbian) y se ha encargado de la dirección escénica de grupos musicales como Txarango o Balkan Paradise Orchestra.

