¿Asoma el fascismo?

Putin ha convertido la filosofía de Iván Ilyin (1883-1954), fascista ruso, cristiano ortodoxo, en guía de cabecera. “El poder reviste por sí solo al hombre fuerte”, ¿como Putin? La violencia externa e interna y la destrucción de las instituciones. Considera el filósofo las elecciones como una perversión, y por tanto la democracia también; Putin desacreditó la democracia, la fortaleza del Estado y, como el Rey Sol, el Estado ahora es él. Justifica también el filósofo el gobierno de los ricos. Fomenta que se debilite al Estado, pues el principio de legalidad pertenece al redentor (el líder) y a él hay que someterse. No es ciencia ficción, está sucediendo.

¿Cómo ha llegado Trump a implementar su política coincidente con el pensamiento de Ilyin, y coincidente con la que practica Putin? Un misterio. No nos cuadra que Trump sea lector de nada, salvo folletos inmobiliarios, aunque tal vez el americano tenga algún asesor estudioso.

Ilyin se refería a la sociedad rusa, pero sus fundamentos filosóficos asoman en EE. UU. El libro “El camino hacia la no libertad”, de Timothy Snyder, identifica el estilo de los sátrapas y cómo justifican sus acciones. Aman la violencia por encima de su fundamentalismo religioso cristiano. Putin abraza a la Iglesia ortodoxa y su patriarca Kirill le da cobertura bendiciendo la invasión de Ucrania. No importó, ni recordó al dictador aquellos jóvenes que volvían de Afganistán en un sudario de zinc.

El utilitarismo político es salvaje, sin respeto a víctimas ni familiares

El fundamentalismo religioso es historia vieja. Hitler escribió sobre los judíos en “Mi lucha”: “Su vida es solo de este mundo y su mentalidad es tan ajena al verdadero espíritu del cristianismo como su carácter era ajeno al gran Fundador de este nuevo credo hace dos mil años”. Fundamentalismo que ha llegado a EEUU; su representante es el integrista vicepresidente Vance, católico converso.

Cuando Snyder escribe: “El líder crea crisis y espectáculo”; vemos a los histriónicos machos alfa. Nuestro autor muestra cómo el pensamiento del filósofo fascista ruso retrata a estos tipos y sus imitadores. Si lo traemos a casa, no hay más que escuchar ciertas actitudes y declaraciones. Dice Abascal: “La democracia no se restaurará hasta que Sánchez asuma responsabilidades”. ¿En qué sistema se cree el ultraderechista que vive?

Terrible y triste utilización del accidente en Adamuz. Para situarnos, recordemos: Estado: soberanía nacional, artículo 1.2 de la Constitución; el pueblo es el Estado. Otro, 16.3: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Ambos artículos apuntan a qué es un funeral de Estado. Según FUNCAS, un 55% se considera católico y un 20%, practicante. La presidenta de Madrid propone un acto católico, misa funeral, celebrada por tres obispos. El utilitarismo político es salvaje, sin respeto a víctimas ni familiares. ¿Hay nostalgias ilynianas y miseria moral de algunos políticos?

_____________

Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.