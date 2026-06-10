El capitalismo y la agonía de la Tierra

Vivimos en un mundo con un ritmo frenético económico que impone una dinámica donde el éxito se mide exclusivamente en términos de crecimiento material ilimitado. El capitalismo, en su búsqueda insaciable de beneficio, fomenta un modelo de consumo irresponsable que devora los recursos naturales a una velocidad drásticamente superior a la capacidad que tiene la Tierra para regenerarlos. Vivimos atrapados en una dinámica de falsa abundancia perpetua, donde el éxito comercial se traduce en el vaciado de nuestros ecosistemas, extinguiendo la biodiversidad, degradando los suelos y contaminando el aire. En términos económicos, la humanidad opera bajo una irresponsabilidad absoluta: estamos agotando el saldo disponible de la Tierra y entrando en números rojos ecológicos.

El 4 de junio alcanzamos el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, la fecha en la que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año concreto supera lo que la Tierra puede regenerar en ese año, es una alarma global que cada año llega antes debido a la deforestación, la sobrepesca, la sobreexplotación agrícola y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en que nuestro país consume anualmente el equivalente a 2,5 planetas, sosteniendo un enfoque extractivista insostenible.

Lejos de ser un problema que nos afecte a todos por igual, el déficit ecológico pone de manifiesto una dolorosa fractura social y humanitaria. Existe una desigualdad flagrante: mientras potencias mundiales dilapidan recursos —si todos consumieran como el estadounidense medio se necesitarían 5,1 planetas—, el derroche de los ultrarricos condena a los países que menos consumen a sufrir las peores consecuencias de la crisis ecológica, como la inseguridad alimentaria y los conflictos por el agua.

Resulta imperativo y urgente adoptar una visión sistémica y humanista

Esta desconexión representa una amenaza directa contra los derechos humanos y la vida. Al priorizar la extracción masiva de minerales para el rearme o el maquillaje verde por encima de la supervivencia colectiva, los gobiernos comprometen el futuro de las próximas generaciones. Las proyecciones de la NASA ya alertan de que para 2050 zonas de España como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana padecerán meses seguidos de temperaturas extremas, volviéndose inhabitables.

Resulta imperativo y urgente adoptar una visión sistémica y humanista. Es indispensable exigir al poder político objetivos vinculantes que frenen el consumo, transformen la movilidad, alarguen la vida útil de la tecnología y mejoren el reciclaje, por ello debemos rediseñar nuestras ciudades y economías no solo para que resistan al colapso, sino para transformarlas en espacios de regeneración real donde el bienestar humano y los límites de la Tierra convivan en armonía.

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Petra Rogero Anaya y Jose Luis Carpintero son socios de infoLibre.