Chínchate, Ayuso: la Flotilla está triunfando

¿Podrás dormir tranquila esta noche, Isabel, cuando al acostarte imagines que las primeras noticias de mañana podrían anunciar que ningún niño palestino ha sido asesinado a las órdenes de Netanyahu?

Te habías acostumbrado tanto a la normalidad genocida que quizás lo de Gaza ya te comenzaba a parecer el estado natural de las cosas, una versión también infanticida de aquel COVID durante el que 7291 personas mayores “se iban a morir igual”.

¿No crees que cruel sin paliativos es tu título más merecido?

En cambio, has dicho de quienes se embarcaron en la Flotilla que “si creyeran que Israel es genocida no hubieran ido”.

Los llamaste cobardes.

¿Acaso dudas de que se jugaban y se siguen jugando la vida?

Dime que habías bebido más de la cuenta cuando soltaste tal cosa porque, ciertamente, es mucho peor que no necesites alcohol cada vez que siembras un odio que quizás te termine convirtiendo en un bulto abandonado en un rincón que nunca visitarán ni por error quienes hoy te ríen las desgracias que tanto deseas para tus adversarios, y disculpa la metáfora de lo que podría ser un futuro que no deseo para nadie.

También me pregunto más cosas.

Por ejemplo, ¿cómo es posible que aún no hayas ordenado a tu novio A. G. Amador que se ponga a las órdenes de Netanyahu para asesinar niños palestinos? ¿Acaso él no te debe ningún favor? ¿O lo tuyo solo es postureo?

Además, si lo hubieras enviado a tan (anti) humanitaria misión, se habrían retrasado aún más, ya sabes, fuerza mayor, los trámites de ese asunto que tan de los nervios te pone, que a veces hasta se te nota, lo siento, pero, ¿a quién se le ocurre reconocer por escrito un fraude al fisco?

¿A que tú nunca lo habrías hecho?

Y lo peor fue intentar que colara una versión falsa sin poder destruir la auténtica.

Un cero patatero en una gestión que puede terminar saliendo muy cara. A ti.

En este momento estamos mejor que antes de la Flotilla y es así gracias a la Flotilla

Pero regresemos a una guerra que quizás se está convirtiendo en paz gracias a la que llamaste “asamblea de facultad flotante”, que ojalá se hubiera convocado antes. Te haré una pregunta y, si te atreves, intenta responder.

¿Acaso no es cierto que ha sido todo uno lo de entregarse los activistas de la Flotilla a los militares israelitas, lanzar acto seguido Trump un ultimátum a los de Hamás, aceptarlo estos y también Trump la respuesta de Hamás para decirle a Israel que “debe parar inmediatamente los bombardeos sobre Gaza”?

En este momento estamos mejor que antes de la Flotilla y es así gracias a la Flotilla. Quien lo niegue sabe que miente, tú incluida. Cometieron la osadía de subir a unos barcos para un viaje que nadie sabía cómo terminaría cuando se acercaran a Gaza con la ayuda humanitaria que transportaban.

En tiempos de recuperación de la Memoria decido salvar todas las distancias, pero no dejo de pensar en lo muy distinto que habría sido el siglo XX si uno o varios países con fuerza bastante hubieran apoyado a los valientes de las Brigadas Internacionales que vinieron a defender la legalidad republicana vigente contra la alianza de nazis y fascistas… y cuántos genocidios me vienen a la cabeza.

Y también cuántas paradojas.

Se me acaba el tiempo cuando comienza a anochecer este sábado, 4 de octubre, pero no me iría tranquilo sin antes comprobar, Isabel Díaz Ayuso, si has sido capaz de reaccionar ante el desastre que para ti supone el éxito de una iniciativa solidaria, valiente, generosa, colectiva e internacional a favor de los indefensos frente al genocidio.

Una acción a la que tú no te habrías sumado jamás.

¿Por insolidaridad, por cobardía o por ambas “mierdas” a la vez?

Qué difícil es no copiarte cuando quiero provocar.

Nunca decepcionas, pero esta vez tu fracaso ante la Flotilla es tan grande que, incluso volviendo a insultar, no has podido evitar reconocerlo:

“Ha sido oír la palabra paz y casi se rompen, ¿por qué? Porque con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta”.

He leído que acabas de escupir esto.

Ten cuidado, presidenta madrileña, es un consejo, que una cosa es llamar “puta” a cualquier “fruta” en tu propia casa, y otra muy distinta llamar secuestrador a Netanyahu, que esto podría salirte muy caro.

“There’s too much confusion”, nos sigue diciendo un Jimi Hendrix inmortal desde su insuperable versión de “All along the watchtower”.

No te dediques a sembrar más basura ni para confundir, Isabel, pues el poder que persigues no te valdrá la pena.

En el erial que nacería de tus odios triunfantes solo encontrarás cadáveres disfrazados de aduladores.

________________________

Domingo Sanz es socio de infoLibre.