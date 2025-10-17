El dato contra el relato

Después de tantos años ya de lucha contra el sanchismo sin dato ninguno y solo insultos, es hora de dar los datos de la historia reciente de España para ver si la razón la tienen los móviles y sus RRSS o los datos claros y fehacientes que nunca se nombran, por esa casualidad de que la mayoría de los medios, los de papel todos, están por un relato que engaña a demasiada gente y principalmente a muchos jóvenes que no les interesa la historia de este país y creen que una pantalla les explica todo, pero no es verdad. Porque una cosa es la crítica filosófica hablando del sanchismo como algo que destruye España sin dar explicación alguna de esa destrucción y otra saber la historia de este país que incluye obviamente ese sanchismo desconocido para muchos como yo. Veamos.

Qué es el sanchismo: España está en el disparadero del mayor cambio que ha conocido la humanidad por culpa del avance tecnológico y la globalización, que crea un planeta muy pequeño. Y ese cambio exige un país distinto que mucha gente no desea porque piensan exactamente lo mismo que hace 30 años y no hay dios que los mueva porque a muchos les fue muy bien con una vida algo premiada y excesivamente tranquila pactada desde el 75 con un Felipe que hizo cosas buenas pero se sometió a la gravedad del momento, y no lo critico porque había que verse en ese momento. Lo malo es que él lo hizo de acuerdo con un fascismo que ahora tenemos encima.

Para ese cambio nos encontramos con una pandemia, un volcán y cien temas más de una dificultad enorme para sacar adelante el país. Pues bien, hemos salido y estamos en niveles económicos mejores que ese mundo cambiante y peligroso. Los ERTE disminuyeron los posibles daños y se resolvieron los problemas de forma adecuada incluyendo errores que todos cometemos. La oposición entró en el no a todo para echar a Pedro, pero Pedro es un líder que va por el mundo hablando de lo que piensa, se le entiende todo, y es capaz de aguantar los mayores ataques que haya recibido cualquier político de turno, que es la obligación de un líder. Se ha cometido un fallo enorme no confirmado con Cerdán y Ábalos que esperemos no aumente, pero la búsqueda de corrupción en Begoña y el hermano produce ya escarnio en altas esferas de la judicatura, aunque no lo expongan. No hay nada y si existe algo es gracias a unos jueces activistas plenos en contra de Pedro. Se han soportado censuras absurdas con algún candidato de chiste por no tener alguien en quien confiar, las guerras de Ucrania y Gaza, los aranceles de Trump, una amnistía que solo trató de perdonar algún exceso de la judicatura y acercar a Catalunya al Estado con ataques de todo tipo por mar y aire, léase medios y jueces. Y rematamos con una Dana que se torna siempre en culpa al mismo, aunque no lo sea. No creo que sea un mal desarrollo de un mandato tan difícil en un momento tan crítico.

Veamos lo que ha hecho la derecha en este tiempo: De momento no explicar a nadie cómo quieren gobernar esa España tan definida por ellos y que parece estar en contra de la inmigración en un país que fue de emigrantes, y tan necesarios en falta de nacimientos, en contra de amnistías o en contra de todo lo que haya propuesto Pedro, pero todo en suposiciones. Nada prometido para acercar al voto sensato, porque el radical lo tendrán siempre. A continuación, se presentan algunos eventos relevantes de la historia reciente: El incidente del Prestige provocó el vertido de hidrocarburos que afectó gravemente a las playas gallegas; los atentados del 11M resultaron en 192 víctimas mortales y generaron controversia respecto a la autoría. Y un comportamiento de sus medios que daba vergüenza escuchar durante dos años. En el caso del Yak-42, se produjo la pérdida de más de 60 vidas debido al accidente de una aeronave en mal estado, con deficiencias en la gestión posterior por parte de las autoridades responsables. El accidente del metro de Valencia supuso más de 30 fallecimientos, asociado a fallos en los procedimientos de seguridad de la infraestructura. Asimismo, una Dana ocasionó 229 muertes, situación ampliamente conocida y documentada en la que después de un año no sabemos dónde estaba Mazón y se le premia con su continuidad presidencial. Añadamos un juicio absurdo para defender al novio de Ayuso por una falsedad real y luchando contra un Fiscal General al que sí se le puede criticar porque son ellos los aptos para hacerlo. Y unos incendios veraniegos con culpa de personal anulado para evitarlos durante el invierno cuidando los campos. ¿Es casual que casi todos hayan ocurrido en Castilla? En todos estos casos nunca vimos una gestión para aplaudir dentro de su tragedia. Y en algunos tampoco se vio cerca a alguna autoridad política.

Llegará esta extrema derecha de Aznar, Ayuso, MAR, Abascal, Feijóo, Tellado y cien más, con un Trump dispuesto a eliminar las democracias europeas

Todo lo escrito son datos. Datos que pueden ponerse enfrente de bulos y malas artes en un relato en que se culpa de todo a Pedro, a través de las RRSS, medios y unos jueces activistas, y apariciones públicas que lo único que saben es insultar, hablar del sanchismo arriba descrito pero que nadie traduce y ataques que dan resultado porque el móvil es el mejor medio para promocionarse, aunque sea de forma engañosa. Y con todo ello, llegará esta extrema derecha de Aznar, Ayuso, MAR, Abascal, Feijóo, Tellado y cien más con un Trump dispuesto a eliminar las democracias europeas y con tanto poder de todo tipo. Pero en plena derrota con China, ese país al que Pedro ha acudido varias veces con visión lógica. Y con una izquierda que no es capaz de unirse de buena manera y sin extremismos muy difíciles de colocar en un país tan dividido. Pero que sería deseable anular protagonismos y unirse para evitar ese fascismo tan amenazante.

Y no olvidemos los muchos casos que el PP tiene pendientes de juicio próximo que nunca nombran tapándolos con casos de la familia de Pedro que no hay por dónde cogerlos. Los juicios sí son reales, pero veremos si MAR sigue siendo el jefe de algunos jueces… Tampoco es de olvidar el ataque a RTVE por actuar anulando bulos continuos y defendiéndose de ataques. Parece que ellos solo son los autorizados a insultar. Para más datos, ver TM…

César Moya Villasante es socio de infoLibre.