Dejen en paz a los abuelos y abuelas

De un tiempo a esta parte, los abuelos, sobre todo los fallecidos, son traídos a colación en intervenciones públicas habladas o escritas por muchos motivos, a veces interesados.

En el tinglado o charla denominado El Despertar, organizado por la derecha católica el 17 de enero pasado en Vistalegre, dos ponentes, el escritor Soto Ivars y la periodista Ana Iris Simón se refirieron a sus abuelos en sus charlas.

Ivars mencionó a sus dos abuelos, paterno y materno, el uno rojo e iracundo en lo personal y el otro facha, pero comprensivo y abierto en las relaciones personales. Por esta razón el escritor se presentó como un buen ejemplo de la reconciliación.

Creo que no ha habido reconciliación en España sino "conllevanza", término que usó Ortega para referirse a la relación de Cataluña con el resto de España, pero trasladable a la relación entre españoles.

Está muy bien que los nietos recuerden con cariño a sus abuelos y abuelas, pero no que utilicen sus figuras para sus fines particulares

El señor Ivars ha elegido libremente, en un país libre, su posición social y política. No sé qué pensarían de él sus respectivos abuelos si pudieran verlo, pero no creo que sea ejemplo de alguna reconciliación.

Ana Iris Simón escribió en su día un relato, Feria, sobre sus abuelos feriantes y agricultores, un abuelo y un padre comunista y dos progenitores carteros. Cabe señalar el mayor respeto por sus ancestros.

Ahora, en esa charla, Simón recordó que uno de sus abuelos plantó un árbol, creo que un almendro. Bella historia la del abuelo que planta árboles, pero a continuación mezcla la historia familiar con no sé qué burócratas de Bruselas o de Madrid que obstaculizan plantar árboles, que nunca formaron parte de la historia real, pero ahora le viene bien a la nieta mezclarlos para transmitir su mensaje.

Los abuelos y abuelas no son ni santos ni tontos. Habrán tenido conductas buenas y menos buenas, historias que se puedan contar a los nietos e historias que no se pueden contar. Está muy bien que los nietos recuerden con cariño a sus abuelos y abuelas y que se enorgullezcan de sus buenas acciones, pero no que utilicen sus figuras para sus fines particulares.

La mayor muestra de respeto es dejar en paz a los abuelos y abuelas.

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.