DelPerdidos (II)

Hojeaba Juanito Cuenca con cierto desinterés la edición impresa de un periódico en la terraza DelPerdidos, acompañado de una cerveza y una sombrilla que tenía problemas de estabilidad emocional. Juanito Cuenca era de los pocos personajes que habitaban la terraza, que prefería la prensa impresa. Bueno, era el único. Lo digital le creaba sarpullidos en la piel. Brujuleaba entre titulares hasta llegar a uno en el que masculló con cierta dificultad mientras apuraba la Mahou cinco estrellas: “Joder con el Felipe González, no sabe estarse calladito o ir en alguna ocasión a favor de obra”. Para más tarde, y con ánimo de ofender, lanzar un exabrupto: “Hay que ser muy cabronazo para realizar semejantes declaraciones”.

Fue al llegar al medio cuerpo del artículo cuando entendí el cabreo de Juanito Cuenca

Lo flanqueaba en una mesa cercana a su izquierda y había tenido tiempo de buscar el titular en mi iPhone, que rezaba: “El expresidente se ratifica en que no votará al líder socialista”. No me sorprendió el titular. Era sabido que se había echado al monte hacía tiempo y que acostumbraba a no hacer caso alguno de los ES-Alert que se le mandaban con cierta asiduidad. Fue al llegar al medio cuerpo del artículo cuando entendí el cabreo de Juanito Cuenca. El prenda y machirulo de González lanzaba a carita de perro las siguientes declaraciones en relación a Rebeca Torró, actual secretaria de Organización del PSOE: “No sé si es Torró o Torrá, pero ¿saben qué dicen en La Mancha? Que está bien educada pero mal aprendida”. Y sí, es cierto lo que manifestaba Torró en una entrevista que dio el fin de semana en El País: “Él ya no es un referente para el PSOE”.

Juanito Cuenca enrolló el periódico como si fuera a correr el encierro, golpeó levemente un extremo de la mesa con él y tras levantarse cansino, lo depositó en la papelera. Me observó y se tocó el ala del sombrero a modo de saludo. “Esto cada día está peor”, acerté a entenderle mientras encendía un cigarro y se perdía calle abajo.

*DelPerdidos (Parte I).

Pako Martí es socio de infoLibre.