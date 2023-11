Es la democracia y la participación directa en la vida social y política de la ciudadanía que no quiere que nos gobiernen la derecha y ultraderecha, y por ello se dedican a alterar la convivencia española, con proclamas golpistas, dictatoriales y reaccionarias. No aceptan los resultados electorales de las urnas del 23 julio y tampoco la votación del 16 noviembre, mayoría absoluta en la Cámara Baja, y están cabreados porque no ostentan el poder y sus palmeros también buscan alterar la armonía del pueblo. No aceptar los resultados electorales, señores de las derechas y ultras, es no aceptar las reglas democráticas que emanan de la Constitución.

No acatar la legalidad del Gobierno de España es incumplir la Constitución e irse a la Unión Europea a hacer el ridículo con proclamas por España, cuando el PP/vox no quiere a España y menos a Cataluña, es hipocresía y cinismo. El ridículo lo pueden hacer la derecha y ultraderecha desde la oposición destructiva y sin sentido político. Lo están haciendo todos los días y les exijo que dejen a España tranquila, dejen de ofender al pueblo español y dejen de dañar la imagen y Marca España y dejen de contar mentiras para manipular a las españolas y españoles. Nadie confía en el PP/Vox.

La futura Ley Orgánica de Amnistía será buena para Cataluña para seguir avanzando, progresando y beneficiando al pueblo catalán. La convivencia, la pluralidad y la diversidad favorecen a las catalanas y catalanes en general y perjudica a esa minoría de derechas y ultras, que ven que el rollo españolista se les acabó y nadie confía en sus soluciones de mano dura sin sentido e irracionales.

Sus proclamas de salvapatrias por el poder, junto con la ultraderecha y solo por el sillón de la Moncloa e intentar amedrentar el inicio de la 15 legislatura al nuevo Gobierno de España para erosionar la unidad y la integridad gubernamental, con manipulaciones y mentiras. En política todo no vale, los insultos, gritos de odio y rencor, están demostrando que no les importa España y tampoco les preocupa el daño que le están haciendo a la patria.

Señor Feijóo, acepte la derrota parlamentaria, asuma su derrota y póngase bien el cinturón para este viaje de cuatro años de Gobierno Progresista de Coalición PSOE - Sumar y no olvide hacer oposición para construir y no como está haciendo ahora, dividiendo España, desde sus concentraciones minoritarias para insultar, faltar al respeto y contar mentiras contra el Presidente del Gobierno Español, ante su nula labor, no tiene nada y la mayoría del pueblo español no quiere cuentas con el dúo reaccionario, olvide los cantos de sirena de quienes le prometieron el sillón, el Falcon y el poder absoluto, desde las editoriales y esas emisoras de radio derechonas.

Jefes y jefas de la derechas económicas, empresariales, judiciales y políticas, el odio y rencor que expresan contra quienes no piensan como ustedes, hoy somos mayoría absoluta y el daño que le están haciendo al pueblo español no se lo perdonarán y les dejarán en el rincón de la historia, castigados por no respetar la reglas democráticas e institucionales y serán aquellos cuentacuentos de derechas caídos por su propia soberbia, prepotencia y vanidad.

España y las españolas y españoles no están aún preparados para tener un Gobierno central de derecha extrema en coalición con la extrema derecha, es imposible, el PP, antes AP, fue creado por dictadores franquistas amnistiados, que votaron en contra de la Constitución, y la ultraderecha añora el franquismo tardío, a ambos partidos aún les falta ese valor para expulsar al franquismo fascista de sus entrañas. Y la democracia lo ve todo.

Desmantelar el Estado del Bienestar, prohibir la cultura plural y diversa como están haciendo en las comunidades y ayuntamientos que gobiernan las derechas y ultras es ir contra las españolas y españoles, les pasarán factura al PP/Vox en las urnas.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.