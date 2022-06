El Gobierno español, Marruecos y la OTAN

Últimamente, varios políticos y periodistas expresaron que las plazas de Ceuta y de Melilla deberían estar protegidas oficialmente por la OTAN. Siendo un aliado tanto de España como de Marruecos, veo imposible, pero rematadamente imposible, que Estados Unidos acepte que la OTAN sea la guardiana oficial de la españolidad de Ceuta y de Melilla.

Es verdad que nuestro vecino del sur reivindica oficialmente la soberanía sobre estas dos plazas, pero yo creo que de lograr esta autoridad el reino alauita ya tendría mucha menos capacidad de presión sobre España por lo que estimo que en realidad Marruecos no ansia obtener el mando oficial en Ceuta y Melilla.

Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que Marruecos reconozca la soberanía española sobre las dos plazas? Pues no, en un principio nuestro vecino del sur no tiene ningún interés para cambiar esta situación de statu quo en la que se encuentra muy cómodo. Solamente veo que en caso de ingresar en la OTAN, el reino alauita estaría obligado de reconocer la españolidad de Ceuta y Melilla pero hay algunos requisitos para acceder a la Alianza Atlántica que Marruecos no cumple, su sistema democrático parlamentario no es aún equiparable al de Turquía por ejemplo.

En conclusión, creo que el statu quo actual puede alargarse un tiempo indefinido, pero en todo caso el Gobierno español debería siempre manifestar su apoyo a un posible ingreso de Marruecos en la OTAN. Por si acaso.

Thierry Precioso es socio de infoLibre