El golpe de Estado del 36 y el genocidio de Palestina

Quisiera comenzar este artículo de opinión indicando que el golpe de Estado del 36 propulsado y realizado por las élites económicas, eclesiásticas y un ejército genocida, encabezadas por los generales Franco, Mola y otros militares tan crueles y ruines como los mencionados, y el genocidio palestino son dos hechos históricos muy diferentes, por su contexto histórico y cultural. Sin embargo, la situación del golpe de Estado que acabó con la II República y lo que actualmente le está sucediendo al pueblo palestino, presenta puntos en común.

En 1936 , la república, con la legitimidad que le dieron las urnas ese año, fue abandonada por una parte de las potencias europeas ante el auge fascista, por lo que fue aplastada militarmente y moralmente para dejarla a los “pies” de la alianza de las dictaduras de Alemania e Italia, fundamentalmente. Así mismo vemos que hoy, pese a la falaz paz firmada entre Israel y Palestina propuesta por EEUU, Palestina continúa sufriendo un aislamiento, una ocupación continua, bombardeos todos los días, además de la negación de todos sus derechos, mientras una gran mayoría de estados miran hacia otro lado o justifican irracionalmente y mezquinamente la realidad. Como vemos, una situación muy similar a la de 1936 respecto a España.

Palestina continúa sufriendo un aislamiento, una ocupación continua, bombardeos todos los días y la negación de todos sus derechos, mientras una gran mayoría de estados miran hacia otro lado o justifican irracionalmente y mezquinamente la realidad, como ocurrió en 1936 con España

Otro punto similar, desde mi opinión personal, es que en 1936 miles de voluntarios se unieron a las Brigadas Internacionales para defender la república española, mientras las que se denominaban “democracias occidentales” no intervenían. Así vemos hoy que, ante una parecida situación en Palestina, observo una fuerte movilización de la sociedad civil mundial, con numerosas acciones, para acabar con el cruel ataque y genocidio a Palestina, y mientras esto ocurre, la mayoría de las grandes potencias y determinados estamentos internacionales siguen prestando apoyo a Israel, escondiendo la cabeza o apoyándola militarmente, a través de sus medios informativos y económicamente, para que los genocidas Netanyahu y Trump consigan ejecutar sus planes expansionistas y económicos. Por último, otra comparación sería que, en 1936, el golpe de Estado y por tanto esa mal llamada guerra civil se percibió como un anticipo de la lucha mundial entre el fascismo y la democracia. Por lo cual la república se convirtió en símbolo de una causa universal. Y lo mismo ocurre con Palestina, pues se está convirtiendo en símbolo de la lucha contra la opresión, el colonialismo y la ocupación ilegal y genocida.

_____________

Ximo Estal es socio de infoLibre.