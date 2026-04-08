Iluminados, orates y sacerdotisas sirven al caos

Militares rusos y algún político tienen sobre sus cabezas órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania; así lo afirmaba en 2022 el secretario de Estado americano Blinken. ¡Qué tiempos! Mientras tomábamos nota, una voz en off informaba que el ahora secretario de la Guerra de EEUU, Peter Brian Hegseth, manifiesta que “para su país no hay estúpidas leyes de combate”; antes se denominaban leyes de la guerra, Derecho Internacional Humanitario, reconocido por más de 190 países, entre ellos EEUU.

Todo ha cambiado con la llegada del nuevo dios; recordemos el becerro de oro de la Biblia, ahora becerro dorado. No se respetan los lugares de culto porque no son templos del evangelicalismo, movimiento religioso dentro del cristianismo protestante al que pertenece el iluminado secretario de Estado referido.

Lógico que rebuzne de tal manera, al estar refrendado por un exprofeta y ahora nuevo resucitado, Mr. Trump. Paula White-Cain, consejera espiritual de Donald, lo eleva al nivel de Cristo, dijo, refiriéndose a él: “Señor, porque de su resurrección usted se levantó, fue traicionado, arrestado y falsamente acusado…” De resultas, católicos y protestantes están que trinan. El papa León XIV llama a la paz, al recordar los destrozos en Gaza, Líbano, Irán e Israel… No sale de su escombro, perdón, asombro.

Visionarios, sacerdotisas y profetas ignoran las leyes de combate; no les importa destruir infraestructuras de agua potable, instalaciones de energía eléctrica; todo lo que sabemos se define como “crimen de guerra”

La sacerdotisa trumpista incapaz de corregir las malas maneras e insultos del orate no le reconviene sus mentiras ni sus violentas amenazas: “Abrid el puto estrecho, locos cabrones”, espeta a los iraníes, ¡qué sutileza! Sin duda tiene obstruido el estrecho de Ormuz, dolencia grave, y tal vez tenga razón en requerir a los iraníes la solución. Noah Gordon, en su novela El médico, nos instruyó que la solución a dolencias parecidas está en manos de aquellos doctores persas.

La eclesiástica evangélica trumpista pronto cumplirá sesenta años, monetiza desde que fundara su iglesia, hace más de tres décadas, sus intervenciones y puestas en escena, “teología de la prosperidad” lo llama. Además ser la valedora espiritual de Trump, le reportará seguramente pingües beneficios.

Dada su influencia, debería tratar de convencer al iluminado de que respetara los centros de educación, las instalaciones humanitarias, hospitales… todo elemento civil cuya aplicación no es para guerrear. Visionarios, sacerdotisas y profetas ignoran las leyes de combate; no les importa destruir infraestructuras de agua potable, instalaciones de energía eléctrica; todo lo que sabemos se define como “crimen de guerra”.

Finamente nos acompaña el mensajero del apocalipsis, Peter Thiel, tecnoplutócrata estadounidense. Anuncia que el anticristo está al caer. Este inversor en inteligencia artificial (IA) metió las profecías bíblicas en su coctelera IA, y ha metapetado la IA y su propia inteligencia, si es que la tenía.

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Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.