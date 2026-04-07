La 'troupe' que arropa a Juan Carlos I en España apuntala su rehabilitación entre las élites conservadoras

El Domingo de Resurrección es uno de los días más importantes del año en Sevilla. Solazo. Tras una semana de pasión llena de procesiones y de calles abarrotadas, la plaza de toros de La Maestranza se viste de largo. Alta sociedad, celebrities, nobleza y también influencers y wannabes. Gran ovación. ¿Quién ha llegado? El rey emérito, junto a la infanta Elena.

Juan Carlos I, con residencia en Abu Dabi, ha pasado dos días en la capital andaluza. El PP le anima a volver a España, pero el emérito no da el paso con el trasfondo de su fortuna y la obligación de tener que pagar impuestos. En Zarzuela evitan hablar del padre de Felipe VI aunque recuerdan que es libre de regresar, siempre que esté al día con sus obligaciones fiscales.

El emérito vuelve de manera asidua a España para eventos lúdicos, con especial predilección por las regatas en Sanxenxo (Pontevedra) y los encuentros gastronómicos en buenos restaurantes con vinos caros y suculentas mariscadas. Y en su particular universo se ha rodeado de una troupe nutrida por empresarios, millonarios, personajes ligados a la derecha, regatistas, periodistas conservadores y toreros, principalmente.

De Carlos Herrera al marqués de Cazalla

Todo ello cristalizaba este domingo con su presencia en la plaza de toros de La Maestranza para ver a Morante. ¿Una casualidad? Su asistencia manda un mensaje muy simbólico y político a poco más de un mes de que los andaluces acudan a las urnas el 17 de mayo para elegir a sus nuevos representantes en el Parlamento. Este torero ha estado vinculado durante años a Vox y ha apoyado directamente a Santiago Abascal. Pero el de La Puebla del Río ha dado un giro y ahora se ha convertido en un respaldo público para Juanma Moreno (Partido Popular), con quien ha compartido jornadas de finca que han hecho públicas en las últimas semanas en sus redes sociales.

Su paso por la capital andaluza sirvió también para reconocer a parte de los amigos del rey. El monarca cenó en casa del periodista Carlos Herrera, que se ha convertido en portavoz muchas veces del emérito. Al día siguiente, en el monólogo inicial de su programa reveló que el rey había estado "a gusto" durante sus horas en Sevilla acompañado de "buenos amigos".

Entre esos amigos que le gustan al rey están Javier Benjumea y Vicente Dalmau, con los que comió en Sevilla, según informa El Correo de Andalucía. Ellos organizaron el encuentro en el club Pineda, el sitio más elitista de la sociedad sevillana. El primero de ellos es el actual marqués de la Puebla de Cazalla y es uno de los puntales de la todopoderosa y millonaria familia andaluza de los Benjumea. En su currículum cuenta con cargos como vicepresidente de Telefónica Argentina, consejero de Abengoa, consejero del diario ABC y miembro de la Junta Rectora y del Patronato de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI-ICADE (la universidad privada donde estudian muchos hijos de la alta sociedad española).

Su vinculación con la Casa Real es directa. De hecho, fue teniente del rey en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a petición del propio Juan Carlos. El título nobiliario fue creado directamente por el emérito para entregárselo a su padre.

El bodeguero Dalmau

En la comida en el restaurante Hoyo 16, dentro del exclusivo club Pineda, también estaba Dalmau, convertido ya en otro de los grandes apoyos de Juan Carlos I durante sus visitas de ocio a España. Se trata del dueño de las bodegas Marqués de Murrieta con quien comparte sus largas estancias en Sanxenxo y mantiene una amistad labrada durante años. El rey es un declarado fan del vino que produce, especialmente de Ygay. Poco después de abdicar, Juan Carlos I reapareció en la inauguración de las instalaciones de la bodega, un acto que la Casa Real difundió en su propia web con una noticia y un vídeo.

Dalmau también se ha convertido en un referente para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le condecoró en 2022 con la Cruz de la Orden del Dos de Mayo porque "ha hecho del vino, que es cultura y salud, el mejor del mundo en Nueva York".

El bodeguero tiene igualmente contacto con el rey Felipe, con quien posó en una foto durante un acto de los cien años de la denominación de origen de Rioja. La empresa Marqués de Murrieta celebró la instantánea en Instagram: "Nuestro agradecimiento a la Casa Real por su continuo apoyo a los innumerables españoles que luchan por la excelencia y protegen el nombre de España fuera de sus fronteras".

La importancia de Pedro Campos

En los encuentros en Sanxenxo tiene un papel especial Pedro Campos, el empresario gallego que le da cobijo en su casa cuando va a regatear a la costa. Los dos se conocieron a través del armador Josep Cusí, otro de los inseparables durante años del emérito. La pasión por el mar y los deportes náuticos son los principales pegamentos entre estos hombres, además de su afición a la gastronomía.

Campos es el presidente del Club Náutico de Sanxenxo, otro de los lugares más elitistas del norte de España. Su gran empeño ha sido que el monarca pudiera volver a navegar y competir en las regatas. Hijo de un empresario propietario de las termas Cuntis, uno de los balnearios de más renombre en Galicia, viene de una familia muy bien situada en España y es sobrino del expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo.

Nadal y el jefe de los espías

Al rey siempre le ha gustado esa mezcla de deportes y empresas en su vida personal. Por ejemplo, en los últimos años ha aparecido en algún partido de tenis de Rafael Nadal, con quien tiene hilo directo. En alguno de esos eventos deportivos estuvo acompañado por empresarios como Borja Gervás, ligado al sector financiero, y José María López de Letona, vicepresidente del Círculo de Empresarios.

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En el entorno del rey Juan Carlos I hay un nombre que evita aparecer en las fotografías: Félix Sanz Roldán. El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia se ha convertido en una de las columnas del emérito, al que suele ir a visitar a los Emiratos. Su amistad se forjó durante su etapa como jefe de los espías españoles y fue uno de los hombres clave en la sombra para la materialización de la abdicación del monarca en junio de 2014.

En las últimas semanas el rey emérito ha vivido la pérdida de dos periodistas con los que tenía una relación muy directa: Raúl del Pozo y Fernando Ónega. Los dos han sido parte esencial en su estrategia de comunicación. Y a sus familias les envió sendas coronas de flores con un lazo con los colores de la bandera de España.

Además, en el círculo más cercano del rey hay dos hombres clave: el teniente coronel Vicente García-Mochales (conocido como ‘Mochi’) y el cabo Cabello, que son los encargados de la seguridad de Juan Carlos I y los que le ayudan a caminar o a sentarse.