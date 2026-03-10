Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años

El periodista y escritor Raúl del Pozo ha fallecido en Madrid a los 89 años, según ha informado el diario El Mundo, en el que colaboraba, y ha recogido EFE.

Nacido en 1936 en Mariana (Cuenca), ha sido un referente del columnismo político y ha ejercido como reportero, cronista parlamentario y analista político.

Inició su trayectoria en el Diario de Cuenca, y además fue director adjunto del diario El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires, e inició en 1991 su colaboración con El Mundo, periódico que este martes le dedica un obituario escrito por Antonio Lucas, titulado: 'Muere Raúl del Pozo, el último bucardo del periodismo, después de mil vidas'.

Participó en debates y tertulias televisivas y dirigió el programa Entre dos luces de TVE.

Fue galardonado con algunos de los premios más importantes del mundo del periodismo (el Pedro Rodríguez, el González-Ruano y el Mariano de Cavia, entre otros), y era además autor de una destacada obra literaria.

Comienza su carrera en su Cuenca natal

Nacido en Mariana (Cuenca) el 25 de diciembre de 1936, inició su carrera profesional como colaborador del Diario de Cuenca en 1960, donde trabajó hasta 1963.

De 1967 a 1981, fue auxiliar de redacción del diario Pueblo, donde ejerció como comentarista político con el seudónimo Falstaff, y como corresponsal en Buenos Aires, Moscú, Londres, Lisboa y Roma.

Durante ese periodo, colaboró también en el diario Informaciones, y los semanarios La Calle, Guadiana, La Codorniz y Líbera. Raúl Júcar fue el seudónimo que utilizó en su etapa de redactor de Mundo Obrero (órgano oficial del Partido Comunista de España) entre 1976 y 1981.

Ese último año, comenzó a trabajar en la revista Interviú, y en 1985 fue galardonado con el Premio de Periodismo Pedro Rodríguez.

Fue director del programa Entre luces en TVE y en abril de 1982 participó en la fundación del semanario El Independiente, del que fue adjunto a la dirección desde 1987 y hasta el cierre de la publicación en octubre de 1991.

El columnista de El Mundo que relevó a Francisco Umbral

Desde 1991 Raúl del Pozo era columnista y cronista parlamentario del diario El Mundo, medio en cuya última página publicaba desde diciembre de 2007 la columna El ruido de la calle, espacio en el que escribía Francisco Umbral hasta su fallecimiento.

Compatibilizó esta actividad con colaboraciones en distintas tertulias como Día a día (1998-2001) y Cada día (2004-2005), ambas presentados por María Teresa Campos en Telecinco y Antena 3 TV, respectivamente; desde diciembre de 2006 en la sección El ring del programa Espejo Público, en Antena 3 TV; desde diciembre de 2009 en el espacio La Vuelta a El Mundo, en Veo TV; mientras que en radio participó en Onda Cero en La brújula y en Herrera en la Onda.

En Onda Cero, participó estos últimos años en el espacio Más de uno con la sección semanal Viva el vino.

Todos los premios de periodismo y su obra narrativa

Durante su trayectoria periodística fue reconocido con algunos de los premios más prestigiosos del periodismo español, como el Premio de Periodismo Pedro Rodríguez; Premio Francisco Cerecedo (1989); Premio González-Ruano (2005); Premio Mariano de Cavia (2008), y el Premio ABC Cultural & Ámbito Cultural (2009).

Además de estos galardones, estaba en posesión también del Premio a la labor periodística Manuel Sanmartín (1991); el Premio de Comunicación Ciudad de Marbella (1996), el Premio Club de la Escritura (1997), el premio del Club Internacional de Prensa (2007), Premios de las Artes y la Ciencia (2008) y el premio Comunicador del año 2008 de la revista GQ.

En 2025 recibió el Premio de Periodismo Joaquín Romero Murube, otorgado por el diario ABC de Sevilla por su artículo 'Los Machado se querían', donde analizaba la figura de los hermanos poetas.

Del Pozo estaba además en posesión de la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha (2017) y la Medalla de Honor de Madrid (2022).

Además, es autor de una importante obra narrativa, con títulos como Noche de tahúres (1994); La novia (1995); El reclamo (2011), Premio Primavera de Novela; Ciudad levítica (2001), o La diosa del pubis azul (2005). En 2017, publicó una recopilación de artículos, El último pistolero.

Un paquete bomba dirigido a su nombre

En octubre de 2000, la Policía desactivó un paquete-bomba con 170 gramos de pólvora dirigido al periodista que fue localizado en la estación Chamartín (Madrid) por un funcionario de Correos. El autor de los envíos, Eduardo García Macías, vinculado a grupos anarquistas, fue condenado en 2004 por esos hechos a cuatro años de cárcel.

Raúl del Pozo era asiduo también de las tertulias del Café Gijón, en Madrid, al que definió como 'el ateneo canalla de nuestra cultura'.