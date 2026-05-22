"Yo por eso rescato gatos y no compañías aéreas", las redes valoran la imputación de Zapatero

La actualidad de las noticias dura un suspiro y, como prueba de ello, tenemos esta semana. La resaca electoral del lunes fue arrasada por completo el martes con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

El tema ha levantado ampollas, y los usuarios de X y Bluesky se han posicionado echando mano, unos, de la ironía y, otros, de la decepción para valorar la situación. Todavía quedan muchas cosas por aclarar de este caso, pero las redes ya han explotado y esto es lo que han comentado sobre el asunto: "Si se hiciera llamar Jota Punto Ele Punto habría sido imposible imputarle", ironiza @prendente.bsky.social, "Ya hay más expresidentes delincuentes que imputados", critica @chemapizca, "Yo por eso rescato gatos y no compañías aéreas", apunta @DonMitxel_I.

Hace 8 días, Feijóo anunció que Zapatero iba a ser imputado, estando el caso bajo secreto de sumario. Pero claro, como Feijóo no es el Fiscal General, no le acusarán de filtrar nada. — Hannibal Lecter 🦋 (@hannibal.bsky.social) 20 de mayo de 2026 a las 13:02

Si se hiciera llamar Jota Punto Ele Punto habría sido imposible imputarle. — ZetaPren (@prendente.bsky.social) 19 de mayo de 2026 a las 19:47

"Está claro que en Madrid nos están poniendo algo en el agua", Ayuso y Florentino en los memes de la semana Ver más

La victoria electoral de Juanma Moreno, aunque ha quedado en segundo plano, también ha dado de sí para que los más graciosos de internet hagan de las suyas mofándose de su pérdida de mayoría absoluta y criticando que la población de su comunidad autónoma lo haya elegido como presidente. “A veces me apetece criticar a los andaluces por votar a quienes les están jodiendo la vida. Luego recuerdo que soy madrileño y se me pasa”, reflexiona @BenderOfuscado.

Lo de Marcos Llorente y el protector solar en El Hormiguero ha sido, básicamente, un derbi entre la ciencia dermatológica y el "yo lo siento así". Durante el programa, el futbolista volvió a defender su postura de no usar crema para el sol. Pablo Motos le preguntó si no era peligroso ir contra lo que dicen dermatólogos y oncólogos, y respondió que él tiene una "relación coherente con el sol" y que hay profesionales que defienden ese estilo de vida. Las respuestas en redes no tienen desperdicio. "Qué peligroso es sacar en prime time a un magufo diciendo tal sarta de gilipolleces", valora @ibuprofeno600mg, "Le dais altavoz a un analfabeto con un discurso peligroso. Sois unos irresponsables sin escrúpulos", puntualiza @laCATxonda.

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