Hoy siento dolor del alma e impotencia.

Delante de mí y de mi ingenuidad, se cae todo aquello en lo que creía: los derechos humanos y las instituciones que las defendían.

Sí, sé que aún creía en las hadas, por eso, cual niña ingenua, me horrorizo ante lo que se despliega ante mis ojos. No sólo que los matones actúen como les parece, avasallando, asesinando y torturando de diversas maneras, sino que instituciones y líderes, supuestamente respetables, los secunden invirtiendo la realidad con total desfachatez. Los jueces que investigan lo realizado por el genocida Netanyahu son perseguidos. Israel y USA agreden a Irán, a traición, cuando se estaban llevando a cabo conversaciones de paz. ¡Y Europa y varios de sus mandatarios culpan de ello a Irán!

La Verdad. La Justicia. El Respeto al otro y a lo acordado se han convertido en puro barro sin valor arrasado por una lluvia de mentiras. Mis ojos se agrandan ante la falta de pudor para mentir. Aquella famosa (y terrible) frase de “porque yo lo valgo”, similar a “porque a mí me da la gana”, se convierten en supremos argumentos ante mi estupefacción.

La mentira, el desprecio a la realidad, el abuso y asesinato masivo son aceptados e incluso conllevan el aplauso de otros

Aunque ingenua, tampoco soy tan tonta. En la política internacional, sé que hay oscuros intereses debajo de las acciones más hermosas. Pero lo que ahora me paraliza, me hace cuestionar mi propia percepción, es la tranquilidad y la desfachatez con las que se expresan esos intereses. Ya no hace falta ni enmascarar los verdaderos objetivos. La mentira, el desprecio a la realidad, el abuso y asesinato masivo son aceptados e incluso conllevan el aplauso de otros.

Necesito que alguien me acompañe para salir de esta parálisis, de este estupor y poder recuperar la coherencia de un mundo estructurado según valores aportados y aceptados por todas las personas lúcidas y decentes.

El abuso es abuso. La mentira es lo opuesto a la realidad. No respetar los derechos de los otros lleva al asesinato y a crímenes de lesa humanidad.

_______________

Reyes Quintana es socia de infoLibre.