El juez Peinado y sus tutores

Cuando la denuncia de Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Regeneración Política de España contra Begoña Gómez recayó en el Juzgado de Juan Carlos Peinado, alguno de los muchos implicados en la trama debió temerse lo peor.

Como se está demostrando a lo largo de la instrucción, dicho juez no es precisamente un primer espada en la aplicación del derecho; sus formas y maneras no denotan mucha seguridad en su autoridad y competencia. Cabía la posibilidad de errores graves del juez que dieran al traste con la operación; pero para corregir los errores del torpe y encaminar su instrucción han estado y están sus tutores, es decir los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial.

El reciente Auto de 13 de mayo de 2025 dictado por los magistrados María Rosario Esteban Meilán, Jesús Gómez Angulo y Enrique Jesús Bergés de Ramón así lo confirma.

La situación que se adivina con un gobierno del Partido Popular con Vox no es muy halagüeña para la democracia, porque no va a ser una transición normal entre partidos, sino algo mucho peor

Dichos magistrados no pertenecen precisamente a la parte más progresista de la magistratura. Gómez Angulo y Enrique Bergés presentaron en octubre de 2024, según recogió El País, una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía , basándose en un informe de la facción conservadora del Consejo General del Poder Judicial caducado y sin competencias para emitir dicho informe.

No ha sido un varapalo sino un corrección oportuna

Cuando se publicó el auto, algunos medios resaltaron el varapalo que la Audiencia Provincial había dado al juez Peinado y efectivamente las equivocaciones del juez merecieron un reproche muy serio de la Audiencia; pero cuando un tutor corrige a un alumno no aplicado, es para enseñarle el recto camino y para que se atenga a lo que de verdad interesa, en este caso lo que interesa a los denunciantes, es lograr que Begoña Gómez acabe en el banquillo de los acusados.

La investigación sobre el exconsejero de la Comunidad de Madrid Sr Güemes, y el Rector de la Complutense, además abrir varios frentes a la vez dificultaba la instrucción. Por ello los magistrados anulan la investigación de esas dos personas honorables y delimitan estrictamente el campo de investigación al juez; nada de Globalia, Air Europa, o Africa Center, que en su caso ya se verán en otras instancias.

“Existe una clara determinación objetiva, subjetiva y temporal de los hechos objeto de la investigación”, resalta el auto del 13 de mayo de la Audiencia Provincial de Madrid y lo detalla para que no haya dudas.“ Toda aquella actividad desarrollada por la investigada en relación con el despegue de su actividad profesional, en principio sólo desde la ideación y creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y en relación con aquellos terceros (personas físicas, empresas o instituciones) que han dado soporte, financiación, o ayuda económica, logística, de formación o de cualquier otro tipo” .

Anteriormente, los magistrados han deducido la implicación de la esposa del presidente de gobierno en los hechos investigados de la forma siguiente: “Su implicación en los hechos investigados se podría deducir que ésta (Begoña Gómez) se debía venir aprovechando de su proximidad al presidente, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre, eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional, en la búsqueda de un posición privilegiada, en un sector novedoso como el de la captación de fondos por entidades en relación con el establecimiento de criterios de responsabilidad social competitiva transformadora de la sociedad.

Por ello, las empresas del Grupo Barrabés resultaban una pieza clave, añaden los magistrados, en el desarrollo e implementación de la Cátedra, para el lanzamiento y la supuesta excelencia profesional, desde la cual se habría urdido el resto de actividades, sobre la que se proyecta la sospecha delictiva consistentes en una clara desviación de poder”.

Algunos medios, incluidos los servicios informativos de TVE, vieron en estos párrafos una condena de Begoña Gómez. No, la Audiencia Provincial no está condenando a la esposa del presidente, sólo le señala el camino al instructor.

La connivencia entre los denunciantes y los que se aprovechan de la denuncia, en particular el Partido Popular, es evidente. Ver a Begoña Gómez sentada en el banquillo, y no digamos condenada, entusiasma a los populares en su pretensión de derribar el gobierno de coalición. No nos hagamos ilusiones, hay muchos intereses y muchos implicados en que el procesamiento de Begoña Gómez siga adelante. El Partido Popular devolverá los favores a la extrema derecha y a los demás implicados.

La situación que se adivina con un gobierno del Partido Popular con Vox no es muy halagüeña para la democracia, porque no va a ser una transición normal entre partidos, sino algo mucho peor, dada la situación internacional y el auge de la extrema derecha en Europa. Ojalá alguien pueda demostrar el error de esta apreciación y la de todo el comentario.

__________________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.