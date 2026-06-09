León XIV, un papa y sus verdades

Me siento reconfortado escuchando al papa establecer lo que está clarísimo. El odio presente en el fascismo nada tiene de unión o comunión con la religión católica. En España esa unión se quiere hacer palpable con organizaciones ultras que presumen de su catolicismo extremo, pero el papa ha sido tan claro como el agua. Cómo podemos entender que un católico de verdad desee el mal y el castigo hacia niños abandonados, o hacia migrantes que lo único que pretenden es vivir mejor con un trabajo. O estar en contra del perdón a quien erró en un momento dado. Pero los ultras de este país nos demuestran su odio a ellos a diario con sus medidas políticas fuera de cualquier idea humanística. Poner esto en claro me hace sentir otra vez que el mundo puede ser mejor si alguien despierta de este mal sueño que tenemos en España. Quizá la unión de PSOE y PNV explique que cierta lógica aún existe en política, algo que entiendo como la derecha simpática que no deja a nadie atrás, con sus fallos, pero sin eliminar a una gran parte de la sociedad. Esa que algunos desprecian.

Cómo podemos entender que un católico de verdad desee el mal y el castigo hacia niños abandonados, o hacia migrantes

Lo que he visto en Madrid refleja cierta confusión: muchas personas acuden con entusiasmo a ver a este papa y, supongo, también a escucharle. Sin embargo, si después apoyan al fascismo ultra, incurren en una contradicción difícil de comprender, porque esa postura se sitúa en las antípodas del amor al prójimo y del perdón. A veces me pregunto si, en un mundo tan distinto, seré yo quien está equivocado. Pero, bien pensado, el amor no ha cambiado en siglos y sigue expresándose en ese mandato cristiano de amar al prójimo. Por eso, cuando oigo a quienes elogian a León XIV solo por ser el papa y luego manifiestan un odio heredado de una guerra civil que realmente fracturó España, percibo la profunda confusión de muchos en este país. Quizá todo arranque, precisamente, de aquella guerra que nos dejó divididos en dos.

Cuándo nos curaremos de aquello….

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.