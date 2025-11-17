Ley de amnistía y convivencia

La ley de amnistía se aprobó con todos los trámites que recoge y regula el Título III de la Constitución de 1978, nos está informando el Abogado General de la UE; desde el Partido Popular, ante su ignorancia legislativa y para seguir sembrando el odio y el rencor contra Cataluña –otra prueba más de lo poco que les importa la normalidad y volver a hacer política de diálogo–, la señora Gamarra manipuló y mintió contra el Aval a la Ley de Amnistía.

El aval del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la norma de amnistía que aprobó el Gobierno de España es "humanista" y confirma que buscó el diálogo y la vuelta a la convivencia en Cataluña y en España, en un contexto real, cierto y verdadero de reconciliación política y social, y la prueba la tenemos con solo mirar hoy a Cataluña; se ve la diferencia absoluta con la Cataluña de ayer, del 2017, y el rencor sembrado contra las catalanas y catalanes por el PP de M. Rajoy.

El informe del letrado incluye unas dosis de prudencia y realidad al negar que la ley que se aprobó en el Congreso de las diputadas y diputados de España no es una “autoamnistía” de los independentistas pactada con el Gobierno de Pedro Sánchez tal y como sostuvo en julio el abogado de la Comisión Europea y como sigue defendiendo el Partido Popular para seguir haciendo daño a la recuperación de la convivencia normalizada en Cataluña.

Este dato es esencial para taponar la boca de los conspiranoicos de las derechas judiciales y plumillas de derechas e ignorantes del sistema jurídico español y del reparto de competencias del Tratado de la Unión Europea sobre los Estados miembros. El Abogado General también aclara el marco competencial al dejar claro que la amnistía es una materia no armonizada sobre la que tienen competencia exclusiva los Estados miembros, en este caso España es competente.

Para que no lo olviden las derechas y ultras españolistas: Sí a lo público, sí a los impuestos proporcionales, sí a la justicia sociolaboral y sí a la democracia española

Necesitamos las leyes que están esperando la suma de la mayoría absoluta en el Congreso de las diputadas y diputados, leyes que benefician a la mayoría de las españolas y españoles, inclusive la ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, son las personas, es la ciudadanía y son los pueblos, la ciudades, autonomías y es el medio rural quienes se beneficiarán de las cuentas que presentará el gobierno de España. Ya lo dijo el presidente Pedro Sánchez a Junts: "ustedes saben que necesitamos sus votos y ustedes necesitan al Gobierno de España", porque quienes les acusaron día tras día y año tras año de terroristas, golpistas y fascistas no les van ayudar y sí utilizar si se dejan desde el partido popular de Ayuso, Aznar y Feijóo, sin olvidar a los ultras y los medios de la fachosfera, y sin olvidar tampoco a esa minoría de miembros del Poder Judicial que lo volverán a poner difícil para combatir el berreísmo del Partido Popular y las fuerzas oscuras.

La Ley de Amnistía fue la que activó que la actual legislatura comenzara a andar y fue de capital importancia para seguir curando las heridas del proceso independentista de Cataluña; las derechas y los ultras se han atragantado al ver que sus denuncias no han servido para derribar la convivencia entre catalanes, aunque el PP y Vox están ahí, agazapados en el puesto de tiro para disparar contra las piezas que los ojeadores del Poder Judicial les levantarán y sin mirar y sin saber tirarán para volver a ensuciar con mentiras, bulos y manipulaciones el buen hacer del Gobierno de España y de todos los grupos políticos, todos, que apoyaron la Ley de Amnistía.

El Aval ratifica la convivencia, aunque falta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esperemos que nos den unas buenas fiestas de navidad en base a la Ley y el Derecho, sin privilegios, e iniciemos el 2026 en defensa de lo público para evitar y proteger a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos del desmantelamiento que pretende el PP-Vox. Para que no lo olviden las derechas y ultras españolistas: Sí a lo público, sí a los impuestos proporcionales, sí a la justicia sociolaboral y sí a la democracia española.

_______________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.