De aquellos polvos estos imbéciles

De la coyunda entre la diosa de la guerra, Belona, y el griego Koalemos, personificación de la imbecilidad y la estupidez, debió de nacer una estirpe de imbéciles y violentos cuyos descendientes han llegado hasta nuestros días. La muestra, esos personajes que envenenan a la humanidad permanentemente. Frente a esos tenemos a quienes no se dan tregua para encontrar antídotos que salven a esa misma humanidad; en ese conflicto permanente hemos llegado al primer cuarto del siglo XXI.

¿Ha habido progreso, o la historia, tercamente, se repite? Escribe Indro Montanelli, en su Historia de Roma, acerca de la vida de algunos césares, y de Calígula dice que en los raros momentos de lucidez era simpático y cordial. Sus senadores le aplaudían y le besaban los pies. Asesinado por Casio, comandante pretoriano, los súbditos no daban crédito, pues vivían en un clima de terror. Concluye Montanelli: Roma era la capital de un imperio donde ante el desenfrenado satrapismo no cabía más que el regicidio, y los romanos no sabían ya ni matar a sus tiranos; hacían falta mercenarios.

Han acaecido mil hechos en la historia de este mundo; conocemos y hemos leído experiencias, consejos y lecciones de sabios que han orientado nuestra cultura y apuntado la razón como guía de la civilización, como es el caso de Kant, quien en su Paz perpetua, ofrece consejos y recomendaciones a las naciones para sus formas de relación y respeto.

“No debe considerarse válido —escribe— ningún tratado de paz que se haya firmado con alguna reserva secreta sobre alguna causa para una futura guerra”. ¿No nos suena esto a las intrigas de esas mesas de negociación que presiden las potencias, ignorando a los afectados que, al no estar, no pueden objetar sobre los acuerdos? Como siempre, los poderosos se reparten lo que no es suyo, y todos a callar.

Como siempre, los poderosos se reparten lo que no es suyo, y todos a callar

Otra: “Ningún Estado independiente podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, cambio o donación”.

Una más: “No debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior”. Leemos esta noticia el 19 de diciembre. “La Unión Europea acuerda emitir eurobonos para financiar la defensa de Ucrania”. El agresor amenaza, no quiere la paz; ¿qué arbitraría el filósofo para resolver el dilema?

La sinrazón es inevitable pese a las advertencias. Los agresores obstinados en la violencia; los agredidos, encogidos por miedo o por no levantar suspicacias más allá de lo necesario en los agresores.

Siguen las señales y ¡oh, casualidades!, desde la muerte de aquel lunático, Calígula, hasta nuestros días han pasado 1984 años, título de la distopía de Orwell, quien predijo las intenciones de los sátrapas: un mundo controlado y de pensamiento único. ¿La polvareda nos impide ver a tanto imbécil?

_______________

Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.