El motivo del declive del fútbol italiano es un secreto a voces. Ex campeones como Salvatore Bagni, que incluso jugó al lado de Maradona, repiten el estribillo de que no todos los días nace un Roberto Baggio o un Paolo Maldini. También es un camino trillado lo de que los chicos ya no juegan por la calle y prefieren la Play. Pero, ¿cómo se explica que Francia, España e Inglaterra sigan triunfando? ¿Y cómo puede ser que muchos de esos mismos chicos italianos que no sueñan con un gol forman parte de un movimiento, el tenis, que cuenta con un millón de afiliados? En definitiva, Yannik Sinner, es un fenómeno, pero no aislado.

Entonces ¿Qué le falta al fútbol italiano? La competencia.

En la calle ganaba el mejor y ser el dueño del balón como mucho podía servir para no quedarse de arquero. Ahora un chico que quiera imitar los amagos de Francesco Totti tiene que matricularse en una academia. El precio no está al alcance de todos. Y, de podérselo permitir, la vía del éxito es todavía larga, y cara. Para seguir avanzando es preciso encontrar a profesionales como Salvatore Bagni. No, no es que el chico le tenga que sacar alguna sugerencia técnica. Todo lo contrario: será Bagni quien pedirá algo. ¿Cuánto? Depende: para jugar de titular en la tercera división hasta 150 mil euros. Poco o mucho que aparezca, la tarifa es esa: a Bagni lo grabaron.

Dentro de unas semanas se celebrará un referéndum para que, aun teniendo los padres extranjeros, se tenga derecho a la ciudadanía después de cinco años de residencia en Italia

Así en Italia funciona el fútbol, y alguna cosita más, también en declive.

Dentro de unas semanas se celebrará un referéndum para que, aun teniendo los padres extranjeros, se tenga derecho a la ciudadanía después de cinco años de residencia en Italia. Quien prefiere que las cosas se queden como ahora, cuando los trámites requieren incluso doce, se define patriota y en cambio sólo teme que un Lamin Yamal cualquiera relegue a su hijo en el banquillo.

Luca De Feo es socio de infoLibre.