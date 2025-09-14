El silencio mata

Chulo, traidor, corrupto, indecente son las perlas de Abascal a Sánchez en el último debate del Congreso. Sabemos que las palabras son balas, y también lo que es y representa su autor.

El concepto se forma en la mente, saldrá al exterior al verbalizarse, transformado en palabra que representará un concepto, una idea, un pensamiento u opinión. Tiene un recorrido determinado hasta que llega al oído de alguien, pero antes pasará varios filtros para que su salida no sea un exabrupto. Los filtros, conformados por la cultura, la educación, el sentido de civilidad y el entorno donde se comunica y se vive tamizarán el resultado.

Cuando la manifestación es un insulto solo hay dos explicaciones posibles: una, que puede deberse a la torpeza, incluso puede ser involuntaria; el filtro educativo actuará de manera inmediata, al instante, y la excusa será casi simultánea al exabrupto. La otra, que la intencionalidad sea manifiesta; no hay disculpa que esperar, pues la expresión es deliberada y preconcebida. Zaherir es el objetivo (se puede leer en Gramsci: introducción a la filosofía de la praxis). Y sobre todo persigue la inestabilidad, subvertir la convivencia y destruir la democracia.

Ahora, para seguir a los políticos no hace falta poner mucha atención, pues su lenguaje muestra ausencia de finura, ademanes exagerados, imagen “perfecta” de lo que son, (manca finezza). Habrá poco que pensar. Las palabras se han apartado, las han apartado, de su sentido real para convertirla en proyectil hiriente, instrumentos para golpear.

Ahora, para seguir a los políticos no hace falta poner mucha atención, pues su lenguaje muestra ausencia de finura, ademanes exagerados, imagen “perfecta” de lo que son

Desvelarán por dónde van los tiros, las balas de su verborrea, y evidenciarán el fanatismo que pretenden. Klemperer, lingüista, tenía estudiado el lenguaje nazi que hemos leído en libros y visto en documentales e incluso en películas.

Antes eran los nazis, hoy las expresiones de algunos nacionalistas que sugieren que reducir el horario laboral perjudica al Estado de bienestar, y otros que pretenden defender su lengua expulsando a la más usual y reconocida legalmente. Algunos parece que viven en un club de la comedia, en definitiva muestras de estrechez mental y reduccionismo.

Vemos el lenguaje baboso de algunos mandatarios donde la simpleza, la blandura y el infantilismo denotan su proceso evolutivo, escaso o nulo. Las expresiones de algunos políticos, cuando llegan al poder, evidencian sus pretensiones excluyentes y criminales: estás conmigo o contra mí.

El discurso delatará caracteres y pretensiones y serán señales de advertencia de lo que podemos esperar. El remedio es posible antes de que pasen de la palabra a la acción. Si la acción es inevitable habremos involucionado hacia un mundo de gruñidos. Ruido e incomunicación llenarán la sociedad y nos habremos convertido en animales si no reaccionamos, si perdemos la palabra, si callamos.

Cuántas pruebas muestra la historia. ¿Por qué estuvimos callados cuando debimos y pudimos hablar? El silencio mata.

____________________________________

Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.