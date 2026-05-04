Son activistas, no periodistas

Parafraseo a Karl Kraus, "¿cómo se gobierna el mundo y se llega al conflicto?" y concluye: "Los políticos mienten a los periodistas y aquellos se creen sus propias mentiras cuando las ven impresas".

Sabemos, y ellos también, que matar la verdad es fundamental para ciertos activistas, por lo que la prensa libre es un obstáculo para quienes pretenden detentar el poder. Mientras asesinan la verdad, intentan amordazarla enredando en las redes sociales.

Activistas disfrazados de informadores son jaleados desde ciertos sillones del poder económico y, a veces, sillones situados en el templo de la democracia; es comprobable la contribución de políticos cooperadores con sus comentarios, prácticas y su mirar para otro lado. Su finalidad es desacreditar la democracia si ellos no gobiernan.

¿Debemos seguir las indicaciones de Giacomo Matteotti, quien en 1921 decía: “Quedaos en casa; no respondáis a las provocaciones. Incluso el silencio, incluso la cobardía a veces son heroicos”. Matteotti y su buenismo fueron asesinados tres años después por los fascistas.

La libertad de prensa es seriamente cuestionada e impedida. Vuelvo a Kraus: “Los periodistas escriben porque tienen algo que decir. Luego hay otros que no tienen nada que decir, escriben y se llaman periodistas”. Lo hemos visto en el Congreso, individuos que bloquean y amenazan la labor de los informadores, los de verdad.

Activistas disfrazados de informadores son jaleados desde ciertos sillones del poder económico y, a veces, sillones situados en el templo de la democracia

Serían felices si llegara la “leggi fascistissimi” proclamada en la Italia de 1925, ley que determinó el cierre y clausura de la prensa de oposición. Solo los periodistas registrados y aprobados por el Partido Fascista podían ejercer. Tememos que, de llegar ciertos partidos y grupos y sus sicarios a los gobiernos, lo intentarán; recordemos las lindezas: motosierra, lanzallamas, bomba atómica...

Matar, secuestrar u obstaculizar la verdad ocurre aquí y allí. En la guerra de Ucrania, 150 periodistas han sido víctimas de la violencia rusa. En Oriente Medio, 129 periodistas palestinos han sido asesinados, muertos según el eufemismo de quien lo escriba.

Intentarán por todos los medios amordazar a la prensa, pero el principal obstáculo para estos personajes son las urnas. La grandeza de la democracia es que todos participamos y podemos ser elegidos. A veces, por un cúmulo de circunstancias, el electo podría ser un personaje incapaz de dirigir siquiera una pequeña comunidad de vecinos.

Algunos siembran las dudas sobre los procesos electorales como parte de su estrategia contra la democracia. Sin prensa, con una democracia herida, esos personajes podrían situar a una comunidad, a toda una sociedad, incluso a un planeta al borde del caos.

Individuos elegidos en algunos países han instalado el caos y la destrucción. No valen lamentaciones, pues todos somos, por acción, inacción o indolencia, contribuidores de ese resultado. La democracia se ostenta. Cuidemos la verdad, la prensa.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.