Lo de Uclés contra Aznar podría ser un éxito para la democracia

Me pongo en el lugar de David Uclés y pienso que habría actuado como él ante un evento en el que le tocaba compartir la “guerra que todos perdimos” con quienes nunca han condenado de verdad a quienes la ganaron, tan crueles como lo fueron y durante tanto tiempo.

Pero ahora han pasado unos días y, gracias a su decisión, de la que se sigue hablando, he tenido tiempo para recordar que hoy siempre existen opciones para construir un mañana que no esté limitado por lo peor del ayer y, lo más importante, nunca hay que dejar pasar la oportunidad de ganar una batalla no cruenta, pues son las que casi siempre pierden quienes terminan recurriendo a la violencia porque les gusta más el ruido de los disparos y las bombas que el de los debates que se ganan o se pierden con palabras.

Porque es muy cierto que, desde hace poco más de dos años, la amenaza de golpe de Estado se cierne con más fundamento que antes sobre una sociedad española siempre vigilada porque, para aprovechar la ocasión e ir poniendo nombres a quienes sí ganaron la guerra, ni siquiera dejaron que eligiera por separado la forma del Estado, como si la que restauró el golpista del 18 de julio durante su dictadura fuera la única compatible con una democracia que tras el 20N de 1975 era inevitable, y todos lo sabían. Además, y ya que mientras leemos también tenemos en la cabeza la revalorización de las pensiones, no le voy a prohibir a usted que piense que la Constitución del 78 sea la madre de todos los ómnibus, tan tentadores que después hay que deconstruirlos.

Aprovecharé para abrir un paréntesis entre interrogantes: ¿no será que esa “madre” ya está muerta y es por eso que resulta imposible reformarla?

[Uclés] podría haber ganado ese debate por goleada, tanto al marco creado por un título contrario a la verdad como a un Aznar que resulta hoy mucho más peligroso cuando anima a golpistas potenciales

En cualquier caso, y al margen de que la forma que adopte el golpe de Estado en construcción siempre dependerá de las estrategias de quienes buscan conseguir el poder de forma que parezca un accidente y con urnas para disfrazarlo, seguro que a estas alturas usted ya sabe que estoy hablando de “el que pueda hacer que haga”, seis palabras que son mucho más una consigna que una frase y tan vigentes que si usted le pregunta a su buscador “Cuándo dijo Aznar”, sólo estas tres palabras, lo primero que la pantalla le ofrece para seguir escribiendo es “el que pueda hacer que haga” y, acto seguido, y sin pedirle nada, la IA se despierta para decirnos que “José María Aznar ha realizado diversas declaraciones destacadas a lo largo de su trayectoria, siendo una de las más recientes y polémicas su llamamiento en julio de 2025 a la ‘rebelión nacional’ contra el gobierno de Pedro Sánchez, además de utilizar la consigna ‘el que pueda hacer, que haga’ en el contexto político actual. Otras frases y momentos notables de Aznar incluyen: ‘El que pueda hacer, que haga’ (2023-2025): Una consigna interpretada como una llamada a la acción contra el ejecutivo de Pedro Sánchez.”

El caso es que Uclés estaba convocado a debatir y, ahora que he tenido tiempo para pensarlo, he llegado a la conclusión de que podría haber ganado ese debate por goleada anticipándolo, tanto al marco creado por un título contrario a la verdad histórica como a un Aznar que, al margen de lo franquista que siga siendo, resulta hoy mucho más peligroso cuando anima a golpistas potenciales porque no le gusta el Gobierno nacido de los votos depositados en las urnas.

Por lo tanto, y aunque no es fácil que David Uclés sea tan flexible como un Pedro Sánchez al que no le han dolido prendas por tener que romper en pedazos su último “ómnibus”, creo que él y quienes como Antonio Maíllo o Carmen Calvo siguieron su ejemplo, incluido Pablo Iglesias a quien Pérez Reverte ha dicho que invitará para un nuevo intento en octubre, lo que tienen que hacer es decidir la condición que debe cumplir Aznar para merecer un asiento cerca de ellos en cualquier debate, toda vez que un evento como este no sería posible si hubiera según quienes que decidieran seguir al pie de la letra la más famosa de las consignas lanzadas por Aznar.

Si yo fuera Uclés y los demás, enviaría a Pérez Reverte una carta abierta que, más o menos, diría lo siguiente:

“Ante la nueva convocatoria anunciada por usted, queremos poner en su conocimiento que nuestra condición para participar consiste en que José María Aznar emita un comunicado público en el que manifieste que, cada vez que dijo “el que pueda hacer que haga”, o siempre que vuelva a decirlo en el futuro, o también si recurre a otra versión de la misma consigna, deberá entenderse, sin lugar a la menor de las dudas, que, de las personas a las que convoca para que ‘hagan’, siempre estarán excluidos militares y jueces de cualquier rango o categoría, y que condena y condenará con todas sus fuerzas cualquier acción, omisión, o simple gesto, que se pueda interpretar como actividad contra el gobierno que preside Pedro Sánchez si no respeta el marco legal establecido para la crítica política en la Constitución de 1978”.

P.D. No quiero terminar sin destacar el hecho de que Carmen Calvo también se haya sumado al rechazo a debatir bajo un titular embustero. Ella es, hoy, la presidenta del Consejo de Estado y no la diputada que sólo era el 9 de febrero de 2022, cuando se atrevió a desvelar que Felipe VI, a quien le puso el nombre de “Casa Real”, se había negado a renunciar al privilegio del 56.3 que le permite, tal como a su padre, cometer delitos con total impunidad. Y también nos informó Calvo que Sánchez y Casado –¿sería por casualidad?– tampoco quisieron iniciar la reforma de ese blindaje criminal y contrario a la igualdad de todos ante la Justicia que también disfrutó el dictador que había ganado la guerra. Y eso que Gobierno y oposición son quienes deben plantear las reformas. Sí, la de 1978 es la madre de los ómnibus que agarrotan la democracia.

Domingo Sanz es socio de infoLibre.