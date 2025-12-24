Todos los años podemos recordar infinidad de cosas y de hechos, incluso afectas de falta de derechos, de consideración, porque nos deslumbran con tanta parafernalia de luces cegadoras, que nos impiden ver más allá de nuestras propias narices, que no huelen lo que se cuece por el mundo. Aunque el mundo eche chispas, no nos deslumbran ni nos llaman la atención esos incendios ocultos, si no ocultados.

Como todos los años por estas fechas, tan dudosas cada año más de religiosidad, nos damos las felicidades, porque eso sí, nos las merecemos. Nuestros amigos son para siempre, aunque, a veces, se nos declaran los anunciantes con todas sus luminarias. También la política ciudadana nos embarga con demasiadas luces.

Este año, tal como contemplamos el mundo, aunque solo con retales de dolor, porque las piezas que los tejen son mucho mayores, hemos estado a pique, como muchas flotillas y barcos en aguas internacionales, hemos estado a punto de escribir un "Villancisco" por la impresión que nos produce tanto dolor terrenal totalmente innecesario. Sin embargo, hemos optado por seguir la tradición. Nuestro villancico se apoya en el que nos sigue diciendo que "Una pandereta suena", pero con el atrevimiento de no olvidar el tejido mundial que nos envuelve, que tiene bastante tela para remendar y remediar. Este bello y gracioso villancico nos da santo y seña de que no podemos estar demasiado confiados y hay que estar alerta. Lo de "Sal mirandillo" tenemos que interpretarlo como "Salir mirando con cuidado", porque así cuadra con lo de "Cabo de guardia alerta está".

VILLANCICO DE 2025

Una metralleta suena (bis).

No sé por donde vendrá.

Sal mirandillo ahí afuera,

porque dispara sin parar.

Cabo de guardia alerta está.

Ya sabemos quién dispara (bis)

y dispara sin cesar.

Sal mirandillo a ver qué pasa,

que quieren hacernos mal.

Cabo de guardia alerta está.

“No me despertéis al Niño (bis),

que ahora mismo se durmió”.

Sal mirandillo y nos lo cuentas,

que no nos dejan descansar,

Cabo de guardia alerta está.

“Que lo durmió una zagala (bis)”,

con su ritmo y su cantar.

Sal mirandillo a “toa” la manta,

que no dejan de jalear.

Cabo de guardia alerta está.

Que nos han roto los sueños (bis),

ya de tanto disparar;

como unas aves nocturnas,

que no dejan dormir ya.

Cabo de guardia alerta está.

Ya son muchos los herodes (bis),

que nos quieren rematar

o se ponen de perfil

y no quieren saber na.

Cabo de guardia alerta está.

Netanyahu y no Yahbé (bis)

no nos deja de escapar

y nos mata sin comer

y también al caminar.

Cabo de guardia alerta está.

Esta tierra ya no es nuestra (bis)

ni ya nuestra heredad.

Sal mirandillo cómo llegan,

porque nos roban sin cesar.

Cabo de guardia alerta está.

Esta tierra ya no es santa (bis),

que la historia ya está mal.

Vamos a ver si nos respetan

con las leyes de verdad.

Cabo de guardia alerta está.

Las leyes son muy antiguas (bis).

No se pueden olvidar.

Que ya es hora que se cumplan

y poder vivir en paz.

Cabo de guardia alerta está.

Tras tantos años de acoso (bis),

ya nos quieren sepultar.

Que ni el aire es ya nuestro

ni nos dejan respirar.

Cabo de guardia alerta está.

Esta guerra no la paran (bis)

los que tienen que callar.

Vamos a unir nuestras voces

y nuestras manos por la paz.

Gentes, de guardia, alerta estad.

José María Barrionuevo Gil es socio de infoLibre