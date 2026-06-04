Participa en el sorteo de entradas dobles para el concierto de piano de Misha Dacic en el Ateneo de Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para el concierto clásico de piano de Misha Dacic el próximo sábado 13 de junio de 2026 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 12 de junio de 2026. El pase será a las 19:30 h en el Ateneo de Madrid, situado en calle del Prado, 21, 28014 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

El pianista serbio Misha Dacic, considerado una de las grandes figuras internacionales del piano actual, llega con un recital excepcional que reúne algunas de las obras más destacadas de Albéniz, Falla, Granados, Bartók y Liszt. Una oportunidad única para disfrutar en directo de un intérprete aclamado por la crítica y presente en algunos de los festivales y auditorios más prestigiosos del mundo.

Con una trayectoria que lo ha llevado por Europa, América, Asia y Oriente Medio, Dacić ha conquistado al público por su virtuosismo y profundidad interpretativa. Su talento le ha permitido colaborar con grandes nombres de la música clásica y grabar discos reconocidos internacionalmente. No te pierdas este concierto que promete una velada llena de emoción, sensibilidad y maestría al piano.

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*Sujetas a la disponibilidad del centro.

**Los ganadores serán escogidos mediante una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.