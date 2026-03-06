Sigue aquí el foro sobre Presupuesto 2026 y vivienda en Barcelona

infoLibre celebra, en colaboración con el Ajuntament de Barcelona, una nueva edición de los foros infoLibre, esta vez bajo el título “Barcelona 2026: vivienda, personas y prioridades del presupuesto municipal”.

El foro busca ser un espacio de diálogo público en un momento especialmente sensible para la capital catalana. La vivienda es el principal problema de la ciudadanía según el CIS, con precios disparados y grandes dificultades para acceder a un alquiler asequible, mientras la desigualdad y la presión sobre los servicios públicos exigen respuestas estructurales.