Marta Nebot: “Si finalmente el 'caso Cerdán' no deja en peor lugar al PSOE, entonces es una oportunidad'

Marta Nebot (Sevilla, 1975) ha desarrollado su carrera como guionista y presentadora de televisión. Ha estudiado y ejercido como actriz y ha cantado en un grupo musical. En los últimos años, esta licenciada en Ciencias de la Información se ha centrado más específicamente en su labor de analista de la actividad política. Lo hace a través de colaboraciones en diversos medios en las que no aspira a la neutralidad o la equidistancia, sino a la honestidad intelectual.

Ábalos, Koldo, Cerdán

“Se pueden llevar el Gobierno por delante. Dados los estándares morales de la izquierda, que son superiores a los de la derecha, si se demuestra que estos tres han pagado una tarima, un cartel, cualquier acto de campaña con sus dineros sucios, los socios van a dejar caer a Pedro Sánchez. El quid de la cuestión ahora mismo está en si esto ha ocurrido o no. A mí no me cabe ninguna duda de que el presidente del Gobierno y el resto del partido no sabían de los tejemanejes de estos señores. La cuestión es, como digo, si por debajo han hecho algo que pueda dejar al partido en mal lugar más allá de lo mal que ya les dejan con lo que han robado para sí mismos. Si finalmente no hay nada de lo que se tenga que avergonzar el partido y no tres señores, entonces esto es una oportunidad también”.

Medidas a tomar

“Quedan dos años de legislatura y la mayoría social que apoyó a Sánchez tiene dos años para demostrar que este Gobierno es mucho más que tres corruptos, y que el historial de todo lo que ha aprobado esta legislatura puede todavía crecer más. Se puede plantear un paquete anticorrupción nunca visto, que proponga terminar con los troceos de los contratos, inhabilitar a cualquier empresa que se descubra que ha tratado de corromper a algún funcionario público, acabar con los aforamientos, transparencia con las agendas de los políticos, como la de Mazón el día de la dana. También transparencia de la financiación de los medios de comunicación y cambios en la justicia. Es una oportunidad para que todos los que están en contra la corrupción se retraten. ¿Cómo van a quedar Podemos o el Partido Popular si no apoyan un paquete como ese? Forzaría de verdad a que hubiera un cambio y a que de la necesidad, nuevamente, este Gobierno haga virtud”.

Reacción ante la corrupción

“Es obvio que la manera en que se ha acometido este caso de corrupción no tiene nada que ver con cómo se hizo con la Gürtel, Bárcenas y toda la milonga que empieza en 2009 y hasta 2018 no hace caer a un Gobierno. En 2013, todavía estábamos con el “Sé fuerte”, el mensaje que le manda el señor Rajoy a su tesorero, que mantenía su cargo, su despacho, su chófer. Que dijeron que le habían despedido en diferido para justificar que ese señor seguía metido ahí, en Génova, y que nunca se registró ni su casa ni su despacho. La UCO se limitó a pedir los ordenadores y se les entregaron machacados con un martillo. No tiene nada que ver con lo que hemos visto ahora. Yo me alegro de que la justicia aprenda, de que no se tarde ocho meses –como se tardó en detener a Bárcenas– y que a Santos Cerdán se le haya detenido a los 20 días de imputarle. Me gustaría que hubiéramos aprendido cómo se vigila y se buscan pruebas en las empresas corruptas. No entiendo por qué no hemos entrado en Acciona. Vamos a tratar de recabar toda la información y rápido, de los corruptores y los corruptos, y acabar con esto de una vez en serio”.

El PSOE ante este caso

“Así como la frase [de Pedro Sánchez] sobre que no hay corrupción cero parece no haber sido la más brillante de la historia, a lo mejor sí es verdad si la traducimos en que la condición humana es humana: a derecha, a izquierda, en el centro y mediopensionista. Y los mismos que están diciendo 'en mi partido hay corrupción cero', tienen casos de agresiones sexuales. Tienen casos de cosas que lamentan y que tiran para atrás a su electorado porque las contradicciones no entienden de ideologías. Nos pasa a todos, todos los días. No creo que haya que ponerse estupendos, sino que hay que buscar sistemas que, cuando surgen los problemas, los saquen de raíz y busquen soluciones para que eso ocurra menos o no ocurra nunca más. Para que, le pase a quien le pase, salga rápido de la esfera pública y consigamos que esas cosas sucedan cada vez menos”.

Los medios de comunicación y la vida política

“Los medios de comunicación son medios de comunicación, y además están en las redes, y además alimentan la conversación, el debate, los relatos. Últimamente me acuerdo mucho de lo que decía Goebbels de que una mentira deja de ser mentira cuando se repite las suficientes veces. Es importante que los medios de comunicación estén repartidos con cierta equidad entre las ideologías. Es importante por las veces que tú repites un mensaje. Cala más si lo repites muchas más veces y si otros lo repiten mucho menos. En España los medios de comunicación están repartidos más o menos 70% conservadores, de derechas, y 30% progresistas, de izquierdas, y no siempre. Esto influye, obviamente, en el relato. A eso se le suman un montón de pseudomedios pagados con dinero público y que no se entiende por qué son financiados. No tienen unas audiencias que justifiquen esas financiaciones y lanzan más bulos que otros medios, contrastan mucho menos y son mucho más sangrantes a la hora de titular, mucho más polarizadores y mucho más dañinos para el clima social de convivencia. Los medios de comunicación son fundamentales y en este país tenemos un problema con el reparto de poder dentro del cuarto poder”.

Espacio a la izquierda del PSOE

“Me parece que la izquierda tiene una oportunidad para decirle a esa mayoría social que puso este Gobierno de coalición donde está que su voto sirve para algo. Y, cuando vienen mal dadas con unos casos que son deleznables pero que a día de hoy son tres personas, no hacer caer a la mayoría social que gobierna este país. Puedes o tratar de buscar opciones o irte al rincón a tratar de conservar tu escaño. Ese es el quid de la cuestión. Creo que algunos partidos lo tienen claro y están tratando de buscar la manera de proponer algo. Y creo que hay partidos que están ya en el sálvese quien pueda. Estoy pensando en Podemos, que está tratando de buscar votos para para mejorar en medio de esta situación. Estoy pensando en Compromís, que acaba de saltar por los aires. Porque la mitad de Compromís, Més, parece que ha decidido que tiene que ir contra el bipartidismo para tratar de conservar sus escaños. Y ya veremos qué ocurre con otros partidos minoritarios de Sumar que andan también en esas dinámicas. Yo creo que en la izquierda esto ya ha pasado más veces. Cuando vienen problemas se atomiza y sálvese quien pueda. Vamos a ver si la situación desesperada en la que está, no solo el progresismo en España, sino en Europa y en el mundo, actúa esta vez de otra manera o si lo hace, como siempre, pensando solo en sí misma”.

El calentamiento del clima

“En España lo que tenemos que hacer es no hacer el tonto. Las cifras de fallecidos por la ola de calor están ya muy disparadas. En España mueren por eso más de 2.000 personas al año. Mucho cuidado. Particularmente tienen que tener cuidado las personas mayores y los que trabajan al sol. Por favor, que un trabajo no te cueste la vida. Lo digo tanto por el trabajador como por los empresarios. Luego, a nivel ciudadano, lo que tenemos que hacer es votar bien, ser muy conscientes de lo que está pasando, escuchar a los científicos y no a los telepredicadores. Y ser conscientes de la que se nos viene encima. El planeta va a cambiar, eso ya es irreversible. La cuestión es cuándo, cómo y a qué velocidad. Y quién va a pagarlo. Va a pagarlo el tercer mundo, por lo que hemos contaminado. En el primero va a salvarse solo el que tenga dinero. ¿Quién va a pagar los aires acondicionados? ¿De verdad vamos a dejar que gente mayor sin aire acondicionado muera este verano?”.

Hacia el autoritarismo en Estados Unidos

“No me olvido de cómo [Trump] jaleó a las masas para que tomaran el Capitolio. Me temo lo peor. Si Trump lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer dos? Y si lo hizo cuando tenía menos poder, ¿por qué no lo va a hacer ahora que tiene más? Me parece que va a ser mucho más difícil que el traspaso de poder, una vez Trump pierda, sea pacífico. Lo que está haciendo ya es muy autoritario. Estados Unidos está viviendo [algo similar a lo sucedido] en los años 30. Cualquiera puede delatar a un inmigrante que está pagando impuestos, al cual pueden echar del país de la noche a la mañana. La situación es dramática. Yo he estado allí recientemente. Las propias universidades están coartando la libertad de expresión de sus estudiantes por miedo a las represalias. Es brutal lo que está ocurriendo y es solo el principio. A ver qué pasa en la próxima votación del medio término, que llaman allí. Y si cambia en algo su fuerza, porque con la que tiene hoy va a costar echarle del poder cuando pierda”.

Multilateralismo vs. nacionalismos

“A mí lo de la globalización ya me tira un poco para atrás, porque ha sido solo para las empresas. La globalización para los derechos humanos, para los derechos sociales, para poner un poco de orden en el reparto de los bienes del planeta no ha ocurrido. ¿Cuándo va a llegar la otra globalización? No me gusta llamarlo globalización, me gusta llamarlo multilateralismo, porque me parece que se corresponde más a lo que estamos viviendo. El multilateralismo es el presente y el futuro. Por más que algunos quieran contarnos que no, si el primer mundo no se encarga de los problemas del tercer mundo, el tercer mundo viene y complica la vida. El primer mundo es tan bobo como eso y la cooperación al desarrollo nunca fue desinteresada. También fue interesada. Y cuando nos olvidamos de eso, al poco tiempo volvemos a pagar las consecuencias. Es de sentido común que volvamos a lo que nos enseñó la Segunda Guerra Mundial y que parece que ahora de golpe se nos ha olvidado”.

El problema de la vivienda

“Sobre el paquete de vivienda del Gobierno, me parece insuficiente. Me alegra que por fin 40.000 viviendas de la Sareb pasen a la Agencia Pública de Vivienda. ¡Aleluya! Pero tiene [que haber] más. Que nos den todas. No entiendo a qué estamos esperando. No entiendo, además, por qué no empezamos a hablar de construir de otra manera. Construir, por ejemplo, sobre los pisos que ya tenemos, construir de una manera más sostenible, rehabilitar, fomentar que las viviendas vacías dejen de estarlo con incentivos más que con amenazas. Yo creo que hace falta un plan total por la vivienda. Hablamos de un Gobierno que se tambalea por un asunto de corrupción y es mucho más grave lo que supone para la sociedad el problema de la vivienda. El Gobierno debería ponerse las pilas. Me está interesando particularmente su lucha contra las viviendas turísticas ilegales que en Madrid están llevando, por ejemplo, a denunciar cómo no se cierran viviendas, que se sabe dónde están y que siguen ahí. Me parece que las instituciones tienen que vigilarse entre ellas, y que de esa manera empujen los avances”.

Problemas en infraestructuras

“Hay quien quiere ver caos, pero creo que cada cosa hay que separarla. Investigar y llegar al final en todos los asuntos. El caos ferroviario tiene que ver con una liberalización salvaje que en otros países se ha hecho más lenta. Tiene que ver con unas obras brutales que se están haciendo en una estructura muy radial porque los fondos Next Generation tienen fecha y no pueden retrasarse. Probablemente en unos años esto esté mucho mejor. Y ahora estamos pagando el pato de muchos años sin haber puesto un euro en financiación ferroviaria. Los mismos que acusan a este Gobierno de que todo va mal son los que no pusieron dinero durante más de diez años. Con respecto a las eléctricas, es un asunto muy complicado. Hablamos de una transición energética, que hay quien dice que puede haber influido en el famoso apagón. Vamos a verlo. Y el caos del aeropuerto. Todos los veranos hay problemas. Yo no dudo que es un fregado que te toque a ti, pero también es verdad que lo mismo estamos un poco muriendo de éxito en las cifras de turismo. En España son cada vez más brutales y a lo mejor hay que legislar para tratar de controlar eso y que nuestras infraestructuras no se vean sobrepasadas por seguir siendo uno de los países del mundo con más turistas al año”.