Más de 6 millones de españoles ya tienen su nómina domiciliada en CaixaBank

La elección de en qué banco domiciliar la nómina no es baladí. Se trata de una de las decisiones más relevantes para la gestión de las finanzas personales, por lo que es importante considerar factores clave como la experiencia de cliente, la app de banca digital, así como los beneficios que ofrece la entidad, cuestiones que pueden marcar la diferencia.

En este sentido, CaixaBank se consolida como líder en el mercado de nóminas, con más de seis millones de españoles que confían en la entidad para recibir el ingreso de su salario mes a mes. Una elección que se consigue, entre otras cuestiones, por la relación cercana que tiene con sus clientes y por los beneficios adicionales que ofrece a los usuarios.

En la actualidad, la entidad tiene activa una campaña para atraer la domiciliación de nóminas con la que premia a los usuarios con un abono en cuenta de hasta 250 euros para salarios de más de 1.500 euros. Esta cantidad será de 150 euros para las nóminas de entre 900 euros y 1.500 euros.

Además, los que así lo prefieran, podrán optar por un televisor o un cupón de entre 200 y 400 euros para utilizar en el portal de consumo Facilitea, pudiendo canjearlos por hasta un Samsung Galaxy S24 FE de 128 GB valorado en 759€, o en muchos otros productos de electrónica, hogar, movilidad, deporte y ocio.

Estas promociones están disponibles en la página web de CaixaBank y en las más de 4.000 oficinas de la entidad en toda España.

Más allá del incentivo económico, el éxito de CaixaBank como primera entidad en domiciliación de nóminas se explica por su amplia oferta de servicios ventajosos para el cliente. Por ejemplo, el programa Día a Día, la cuenta corriente sin comisiones, la tarjeta de crédito sin cuotas My Card, o el acceso a la mayor red de cajeros y oficinas de España, así como acceso a una app bancaria que cuenta con las mejores funcionalidades del mercado.