IDIS inaugura NEXO IA: el sector sanitario privado impulsa la Inteligencia Artificial

La Fundación IDIS presentó ayer 23 de febrero, en la sede de KPMG, la iniciativa Nexo IA una propuesta ambiciosa que culminará en junio de 2028, y que durante dos años y medio participarán más de 40 entidades del sector sanitario privado español. Un lema, “una nueva salud es cosa de todos” que englobaba el evento ‘Inteligencia artificial, la revolución que transforma la salud’ y que congregó a diferentes líderes como Natán Díaz Carazo de KPMG, Fernando Campos y Marta Villanueva de IDIS y Julio Mayol, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC) y catedrático de cirugía en la Universidad Complutense. Juntos trazaron el camino que conduce hacia un modelo sanitario más ágil, personalizado y humano.

Comenzó el encuentro de la mano de Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, asegurando que la inteligencia artificial ha dejado ya de ser una cuestión del futuro para convertirse en la realidad del presente. "Hablar de Inteligencia Artificial es hablar de decisiones que se están tomando hoy y que van a condicionar cómo cuidamos de las personas, cómo trabajan nuestros profesionales y cómo garantizamos la sostenibilidad de nuestro sistema de salud en los próximos años", afirmó. Asimismo, concluyó que el impacto que provocará la IA dependerá mucho de cómo esta se integre en la práctica clínica, cómo se regule y cómo se gobierne.

Por su parte, Natán Díaz Carazo, socio responsable de Sector Business Consulting para Consulting Corporates KPMG en España, entidad con la que se está desarrollando Nexo IA. Díaz Carazo aseguró que “La inteligencia artificial está redefiniendo el modo en que se planifican, gestionan y prestan los servicios de salud, y nuestro compromiso es aportar rigor metodológico, visión y capacidad de ejecución para que esta innovación se traduzca en un auténtico cambio de paradigma, seguro y orientado al impacto”.

A Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, le tocó presentar de manera oficial Nexo IA, un proyecto diseñado para integrar la inteligencia artificial en los flujos de valor del sector sanitario, entre ellos, la atención, el diagnóstico y la gestión de los pacientes.

Los objetivos de Nexo IA son claros: ha de proporcionar estrategias, infraestructuras adecuadas y una gobernanza sólida en la creación de un sistema de vigilancia y monitorización del uso de la IA en la sanidad privada. Los miembros de IDIS se verán beneficiados al intercambiar experiencias y sinergias que beneficien al sector y, por ende, a los propios pacientes.

Nexo IA comprende seis objetivos clave:

1. Examinar las iniciativas del sector.

2. Trabajar en equipo para construir estrategias comunes.

3. Priorizar el uso ético de la IA y formar a los profesionales para ello.

4. Ofrecer mejores prácticas.

5. Informar convenientemente sobre cualquier avance relevante.

6. Difundir los resultados obtenidos en términos de valor y mejora en los resultados de salud.

Ahora le tocaba el turno a Julio Mayol, del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos y Universidad Complutense. Durante su intervención, Mayol subrayó que la transformación sanitaria no debe centrarse en la digitalización de los procesos, o al menos no exclusivamente, sino además en generar un valor tangible: mejorar resultados clínicos y mayor eficiencia a la hora de usar los recursos.

Su mensaje fue meridianamente claro: la tecnología, y concretamente la IA, es un medio, no un fin en sí mismo, y su éxito se debe medir fundamentalmente por el impacto real que tiene en los pacientes y en la sostenibilidad del sistema. Según Mayol, los principales retos del sector sanitario en estos momentos son la cronicidad, la escasez de profesionales y la variabilidad asistencial. En este contexto, la implantación de la IA requiere marcos de ética, regulación y gobernanza para evitar sesgos y decisiones opacas.

La última actividad del evento consistió en una mesa redonda en la que se expusieron diferentes casos de uso. La mesa estuvo moderada por Mayte Segura, directora de Comunicación en Fundación IDIS y contó con la participación de Pedro Álvarez de la Gala, David Labajo Izquierdo, Jesús Sánchez Mena y Manuel Vázquez.

A lo largo de esta sección se pusieron sobre la mesa temas como el valor real de la IA y su adopción en la práctica clínica, mostrando casos de uso concretos que suponen una mejora real en los resultados clínicos como diagnósticos más rápidos y precisos, una gestión más eficiente e investigaciones más amplias, con menor carga de tiempo y uso de recursos.

La jornada concluyó con la intervención de Adolfo Fernández-Valmayor, que recalcó que la IA supone una oportunidad clave para la mejora del sistema sanitario y la salud de las personas. La IA, según Fernández-Valmayor, actúa como “una palanca para aumentar la eficiencia y la calidad en los sistemas, para eliminar burocracia, automatizar la gestión del dato y liberar tiempo de los profesionales, en pro de la investigación y del trato directo con los pacientes”.

El evento se ha convertido en el punto de partida de Nexo IA, que cuenta con más de 40 miembros del ámbito asistencial, asegurador, farmacéutico y de tecnología sanitaria. Esta iniciativa se alinea con el compromiso de la Fundación IDIS de impulsar proyectos que fortalezcan el sector sanitario, contribuyendo a que sea más sólido y, principalmente, centrado en las personas.