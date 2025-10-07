Mejorar el cuidado de mayores: retos y soluciones en las residencias españolas

El pasado 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad, la Fundación IDIS celebró la jornada ‘Cronicidad y Dependencia: una nueva mirada a los cuidados’ en la que se dieron a conocer los resultados de dos informes clave en el sector, “Estudio de posicionamiento del sector sociosanitario en España” y “Necesidades sociosanitarias en las residencias para personas mayores”.

Retos del sector sociosanitario en España

El primer informe, presentado por Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, junto a Rosa Díaz, directora general de Sigma Dos, ofrecen una perspectiva del sector sociosanitario en nuestro país.

Este trabajo de investigación se basa en 1600 entrevistas a personas de entre 50 y 79 años y tiene como objetivo analizar la percepción que tiene la sociedad de estos servicios y cómo puede ayudar a mejorar la calidad de los ciudadanos.

Este primer informe revela que, a pesar de que los servicios sociosanitarios reciben una valoración de notable alto —concretamente, un 8,5 %—, solo el 46,9 % los conoce. Sin embargo, una vez nombrados concretamente, el porcentaje subía. Un 88 % conoce los centros de día, un 84 % las residencias y un 79 % la teleasistencia. Además, también revela que el apoyo de las administraciones públicas es insuficiente, con una puntuación media de 5,8 sobre 10.

Al respecto de los resultados, Marta Villanueva declaró que “es revelador que los ciudadanos otorguen una valoración de 8,5 sobre 10 a la contribución de los servicios sociosanitarios para mejorar la calidad de vida de los mayores y sus familias. Esto demuestra que son considerados esenciales y que es fundamental que lleguen a todos los que los necesitan”.

La realidad de los cuidados y el papel de las familias

De este informe también se pueden extraer otros datos reveladores:

—El 75 % de las personas que cuidan de un mayor hacen uso de algún servicio sociosanitario. Los más utilizados, la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

—La atención profesional (75 %) y un mayor control médico (71,5 %) son los principales motivos por los que el cuidador opta por una residencia. Los principales frenos al ingreso: la resistencia del mayor o de la propia familia, con un 58 %, y el coste de la residencia, un 24 %.

—El 83,3 % de los entrevistados desconoce las nuevas tecnologías que se ofrecen en la actualidad en materia de cuidados.

Como conclusión ante este resultado, Ignacio Vivas, vicepresidente de la Fundación IDIS, ha manifestado la “necesidad urgente de visibilizar la labor esencial que realiza el sector”.

Por su parte, Óscar Álvarez, director general de Atención al Mayor y la Dependencia de la Comunidad de Madrid, declaraba: “este sector es el encargado de garantizar los servicios sociales y sanitarios para cubrir los complejos cuidados que necesitan nuestros mayores, motivo por el cual la conexión entre ambos es indispensable”.

Perfil de los residentes y necesidades asistenciales

El segundo de los informes realiza un perfil medio del residente actual: una persona de 85 años con dependencia severa (74 %), déficit cognitivo (58 %) y al menos una enfermedad crónica (67 %). Asimismo, el 75,8 % está polimedicado y el 45 % es hospitalizado, al menos, una vez al año. En este sentido, reforzar la asistencia sanitaria en los centros sanitarios es un objetivo primordial. Según los datos, una mayor dotación de profesionales en las residencias podría llegar a reducir hasta un 30 % los ingresos hospitalarios y hasta un 11 % las visitas a urgencias.

Otros datos reveladores del informe: en España existe una carencia de plazas residenciales, con 13,6 por cada 100 mayores de 80 años. Este dato queda por debajo de la cifra recomendada por la OMS, que se sitúa en 17 plazas por cada 100 mayores; asimismo, también se revela la necesidad de financiación de la atención sanitaria en las residencias mediante una aportación del SNS y la necesidad de disponer de un Conjunto Mínimo de Datos del Residente, parecido al CMBD hospitalario, para garantizar la continuidad asistencial.

El secretario general de la Fundación IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor, durante la clausura del evento, aseguraba que, con los datos sobre la mesa, era necesario reforzar la necesidad de la atención sanitaria en los centros, así como mayor inversión en tecnología para adaptar los cuidados de manera personal a cada paciente. Finalizó la intervención señalando el trabajo de la Fundación IDIS y de todos sus miembros para que los pacientes y los ciudadanos puedan recibir la mejor atención posible con calidad, rigor y transparencia.