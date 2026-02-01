Muere el actor Fernando Esteso a los 80 años

El actor y humorista Fernando Esteso ha muerto la madrugada de este domingo, a los 80 años, en el Hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresado desde hace varios días, según ha informado su representante a la Academia del Cine. El cómico, nacido el 16 de febrero en 1945 en Zaragoza, había sido atendido en este mismo centro sanitario por problemas respiratorios hace cinco años.

Su juego era ser artista. El hombre que empezó como payaso siguió haciendo durante toda su vida ese humor somarda, aragonés y con retranca, directo y tradicional. Formó junto a Andrés Pajares una de las parejas más taquilleras del cine español con las comedias de Mariano Ozores, en las que se caricaturizaba al español medio de la Transición, anterior a la liberación sexual.

Esteso definía su humor como "limpio, blanco, sin complicación. Un humor de la calle que trata de buscar no la carcajada sino la sonrisa continuada".

Provenía de una familia de artistas: sus padres eran joteros y era sobrino nieto del actor teatral Luis Esteso y López de Haro. Debutó siendo un niño en los montajes de sus padres y trabajó como payaso en el circo. Se trasladó a Madrid en 1964 y empezó a hacer teatro, cine y televisión, y grabó discos de humor.

En 1973 inició su carrera cinematográfica con un pequeño papel en 'Celos, amor y Mercado Común', de Alfonso Paso. Después vendrían 'Onofre' (1974) y 'Virilidad a la española' (1975), pero no sería hasta 1978, con 'Pepito Piscinas', cuando despuntó como actor cómico.

También tenía la habilidad de imitar voces de cantantes famosos como Raphael, Julio Iglesias, Alberto Cortez, Demis Roussos, Camilo Sesto, Nino Bravo, Tom Jones, Luis Aguilé, Serrat o Manolo Escobar.

En 1979, Ozores le lanzó a la fama con 'Los bingueros', junto a Andrés Pajares, y la pareja no dejó de hacer comedias costumbristas con tinte erótico, con extraordinaria acogida popular. Entre ellas: 'Los Energéticos' (1979), 'Yo hice a Roque III' (1980), 'El liguero mágico' (1980), 'Los chulos' (1981), '!Qué gozada de divorcio¡' (1981), 'Los Liantes' (1981), 'Brujas mágicas' (1981), 'Todos al suelo' (1982), 'Cristóbal Colón, de oficio descubridor' (1982), 'Padre no hay más que dos' (1982), 'El currante' (1983), 'Agítese antes de usarla' (1983) o 'La Lola nos lleva al huerto' (1983).

Esteso-Pajares también lograron el éxito teatral con la comedia de Neil Simon 'La extraña pareja' (1987).

Luego se separarían laboralmente. "Con Pajares lo dejé porque ambos teníamos la sensación de estar siempre haciendo la misma película", explicó Esteso en alguna ocasión.

Curioso y aplicado, tal y como se definía, su propósito fue hacer felices a los demás, y estimaba que lo consiguió: "No hay cosa más bonita que notar que la gente te quiere", pensaba.

Santiago Segura recuerda a Fernando Esteso como un "actor de verdad" y "amigo entrañable"

"Actor con verdad, cómico de primera, excelente cantante, genial imitador y sobre todo, amigo entrañable"; así ha recordado este domingo Santiago Segura a Fernando Esteso, que ha fallecido este domingo en Valencia a los 80 años.

"Hoy nos ha dejado Fernando Esteso. Todo mi cariño para su familia. Fuiste un ídolo y un mito infantil y conocerte no me defraudó, te hizo más grande. Hasta siempre Fernando", añade el director de la saga Torrente en su cuenta de X.

En los últimos años, el intérprete aragonés había sido recuperado para la gran pantalla por Santiago Segura, en la saga Torrente, y por Agustí Villaronga, que en un registro más dramático le ofreció papeles en 'Incierta gloria' y 'Loli Tormenta'.