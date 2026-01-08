Fallece el actor y músico Siro Ouro, famoso por su papel en 'La Mesías', a los 24 años

El actor y músico Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope, falleció a los 24 años de edad, según ha confirmado la agencia de representación del artista, que trabajó con Los Javis en La Mesías y en la obra teatral Future lovers, entre otros proyectos.

"El talento sin dinero no va a ninguna parte": por qué el cine vasco marca el camino a seguir en todo el país Ver más

Siro Ouro murió el pasado 1 de enero, según su agencia de representación, que lo define como un "artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación" y destaca que desarrolló "una trayectoria marcada por la búsqueda, la honestidad y una vocación artística que abarcó el teatro, el cine y la música, incluso durante la enfermedad que estaba atravesando".

Nacido en Ferrol, formó parte de la compañía La Tristura, con la que trabajó en producciones como Materia prima y Future lovers, además de intervenir en la película Somos Reyes o en la serie La Mesías, de Los Javis, entre otras actuaciones.

Al mismo tiempo, desplegó su papel como músico bajo la denominación de Gold Sirope, proyecto sobre el que su agencia ha indicado que su última canción, publicada en las últimas semanas, será un "testimonio artístico y emocional de gran valor".