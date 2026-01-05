"El talento sin dinero no va a ninguna parte": por qué el cine vasco marca el camino a seguir en todo el país

Los domingos (2025), de Alauda Ruiz de Azúa; Maspalomas (2025), de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdos, dos de los Moriarti; Gaua (2025), de Paul Urkijo; La infiltrada (2024), de Arantxa Echevarría. Películas que llegarán en 2026 como El niño, de Mariano Barroso; Ruega por nosotras, de Daniel Monzón; o El mal, de Juanma Bajo Ulloa. Incluso Kill Jackie, serie protagonizada por Catherine Zeta-Jones que también se estrenará durante el próximo año. Títulos todos ellos, entre otros muchos, con algo en común: han sido rodados en Euskadi.

Y es que, de un tiempo a esta parte, los rodajes de producciones audiovisuales se han disparado en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, principalmente por los suculentos incentivos fiscales que ofrecen las diputaciones forales. Una práctica que empezó la de Vizcaya en 2023 y que las otras dos continuaron en 2024, centrada en deducciones por gastos que permiten desgravarse desde el 35% hasta el 70% de los costes totales de cada producción.

Unas ayudas que llevaron al sector en 2024 —todavía no hay datos actualizados de 2025— a cifras de récord con 252 grabaciones y más de 1.500 días de rodaje en Euskadi. Un auténtico boom audiovisual en el que el País Vasco está experimentando un fuerte crecimiento como localización para rodajes, impulsado por la atracción de producciones nacionales e internacionales (y coproducciones), que se traduce a su vez en más empleo y actividad económica y artística.

Rodar en el País Vasco es sencillamente más barato Mirian San Martín

"Rodar en el País Vasco es sencillamente más barato", resume a infoLibre la periodista especializada en cine Mirian San Martín. Algo directamente derivado de ese beneficio fiscal disponible para producciones de cualquier nacionalidad, incluyendo largometrajes, cortometrajes y otras obras audiovisuales como series de ficción, animación o documentales, ya sean cinematográficos, televisivos o en formatos digitales innovadores, siempre que acrediten su valor cultural.

La base de la deducción comprende tanto los costes de producción como los gastos asociados a la obtención de copias y las acciones de publicidad y promoción a cargo de la productora. El porcentaje de deducción varía, como decíamos, entre el 35% y el 60%, en función del volumen de inversión realizada en Euskadi, y puede incrementarse con la guinda de un 10% adicional para aquellas producciones íntegramente rodadas en euskera, alcanzando así una deducción máxima del 70%.

Siempre se ha condicionado mucho la ubicación de los rodajes al dinero. Eso es así aquí y en todos los lados Iker Ganuza

Un factor diferencial respecto a las otras dos comunidades autónomas que también tienen incentivos fiscales propios: Canarias (hasta el 54% sobre el primer millón de euros y 45% de los costos restantes) y Navarra (hasta el 50% en los tres primeros millones de la base de deducción). "Es que el talento sin dinero no va a ninguna parte, no emerge", afirma también a infoLibre Iker Ganuza, presidente EPE-Ibaia (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco).

"El cine vasco ya desde hace muchos años tiene bastante apoyo de sus instituciones", prosigue el productor, por lo que el momento boyante actual se debe, asimismo, a que partían de una "situación bastante favorable" al haber contado tradicionalmente con "dos fuentes de financiación tan importantes como el gobierno vasco y la EiTB", lo cual les permitía contar con unas cantidades que "a veces eran más y otras menos, pero siempre comparativamente importantes respecto a otras comunidades autónomas".

Hay que tener una perspectiva global, esto no va de competiciones entre unos y otros Agustín Atxa

Eso, junto a la difusión del talento local que siempre favorece el Festival de Cine de San Sebastián, ha hecho que "la mayoría de los talentos que hay en el cine vasco a día de hoy hayan nacido en ese caldo de cultivo". "A todo ello se sume la aprobación de unos incentivos bastante interesantes y ahí sí que muy diferentes, mucho más altos que lo que era el resto del territorio, quitando Canarias y Navarra, que se han quedado un poco por debajo", señala Ganuza.

Y todavía continúa: "En los últimos dos o tres años ha habido un boom que ha coincidido con el talento que se había ido generando y que con la ayuda económica del incentivo consigue más fácilmente financiar sus proyectos. Algo que viene bien a toda la industria porque incluso en Vizcaya hay una deducción, que es la mínima, del 35%, ya de por sí es superior a la que existe en el Estado, que es aplicable sin necesidad de rodar en Vizcaya, porque puedes rodar en Andalucía con una productora, eso sí, domiciliada fiscalmente en Vizcaya, y beneficiarte de un 35% de incentivo fiscal vizcaíno".

"Este es un puzle en el que todas las piezas son necesarias", indica el director de la Bilbao Bizkaia Film Commission, Agustín Atxa, destacando que "los incentivos fiscales en los tres territorios vascos son en este momento los más competitivos del Estado y posiblemente también de Europa". "También está a su favor un aspecto clave y diferenciador como la incertidumbre cero y la seguridad jurídica, así como una industria estable, muy sólida y muy competitiva que tiene que ver con el volumen de productoras y de trabajo", añade.

También remarca Atxa a infoLibre la importancia del "compromiso político e institucional" y de la "colaboración público-privada", poniendo por encima de todo, claro está, al "talento artístico, creativo y técnico" de actores, directores y todos los integrantes de los equipos que ponen en pie las películas. Y una guinda: "Las localizaciones. Vizcaya, en nuestro caso, es un territorio en el que en menos de 50 minutos en coche puedes moverte de la costa a la montaña, del paisaje industrial a la arquitectura moderna. Eso convierte también el destino en un lugar preferente en este momento".

"Aunque Madrid acapara aún el 80% de los rodajes, País Vasco, con sus nuevos incentivos, además de Navarra y Canarias, atraen cada vez más proyectos", subraya San Martín, quien pone la próxima cinta de Daniel Monzón, la ya citada Ruega por nosotras, como ejemplo concreto y "curioso" que sirve para hacernos una idea del poder de atracción audiovisual que tiene ahora mismo el País Vasco, pues "aunque la historia se desarrolla entre Barcelona y Madrid, parte de los escenarios están rodados en Bilbao".

Grandes sorpresas y (mayores) decepciones cinematográficas de 2025 Ver más

"Siempre se ha condicionado mucho la ubicación de los rodajes al dinero. Eso es así aquí y en todos los lados. Hace poco lo hemos visto con la polémica de Trump y la huida de rodajes de California a otros estados y países", apunta Ganuza, al tiempo que aclara que estos incentivos en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa no son "solo para el cine vasco, tal y como se ha venido entendiendo el cine vasco hasta ahora, sino para todas aquellas producciones que cumplan determinados requisitos de rodaje en el territorio", lo cual sin duda dinamiza a toda la industria de una u otra forma.

Porque ocurre, según aclara Atxa, rodar en euskera no tiene tanto que ver con los incentivos, pues solo suponen ese 10% más, sino que está más relacionado con la defensa del idioma y de la cultura, demostrando a su vez que se pueden contar historias en euskera "que se ven en todo el mundo". "En el volumen global, si hiciéramos un desglose, las películas en euskera serían solo una pequeña parte de las producciones a las que se ha ido el dinero del incentivo fiscal", apostilla Ganuza.

Y retoma de nuevo la palabra Atxa para terminar, defendiendo esta política de incentivos por resultar beneficiosa para todos. "Hay que tener una perspectiva global, esto no va de competiciones entre unos y otros", asegura, resaltando que cada cual "tiene que aprovechar sus fortalezas y capacidades". "Hay talento en muchas comunidades, hay buenos proyectos. Al mismo tiempo, me consta que todo el mundo compite por atraer rodajes, por potenciar su propia industria. Yo creo que esto es terriblemente positivo", concluye.