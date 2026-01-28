Fallece el fotógrafo Robert Royal, el estadounidense que retrató la Transición española

El fotoperiodista estadounidense Robert Royal, conocido por retratar con su cámara el final del franquismo y la Transición española, ha fallecido a los 86 años de edad, según han confirmado a infoLibre. Francisco Franco, Adolfo Suárez, Felipe González y Manuel Fraga fueron algunos de los conocidos personajes que pasaron por delante de su objetivo para medios estadounidenses y británicos.

Nacido en 1940 en Alabama, aterrizó en España a principios de la década de los 60 con la mirada puesta en los 'spaghetti-western' de Almería y con la intención de ser actor. Junto con Carmen Sevilla y Paco Rabal, formó parte del elenco de la película Camino del Rocío (1966), dirigida por Rafael Gil. También participó en grandes producciones como Doctor Zhivago (1965) y La Batalla de las Ardenas (1965).

Sin embargo, en 1967 fue requerido para hacer de chófer, traductor y ayudante de cámara para una productora californiana que se encontraba en España rodando una película para el Ministerio de Turismo. En uno de esos días, fotografió de forma inesperada a Franco cuando este paseaba con su esposa en carruaje. De esta forma, se decantó por la fotografía en documentales, campañas publicitarias y de viajes, no solo por España, sino también por Asia, Oriente Medio y Estados Unidos.

A diferencia de otros fotógrafos extranjeros seducidos por el eslogan 'Spain is Different' y que idealizaron la España en transformación, las fotografías de Royal se caracterizaron por ser menos estridentes y más neutrales. La del dictador Franco saludando en la Feria de Sevilla, el Rolls-Royce negro con el recién proclamado Jefe de Estado Juan Carlos I en su interior, o la de Adolfo Suárez junto al recién regresado del exilio Josep Tarradellas, son algunas de las imágenes más icónicas de Royal.

Fallece el fotógrafo británico Martin Parr a los 73 años de edad Ver más

La mayoría de sus imágenes sobre la Transición se publicaron en el New York Times y Time Magazine, revista en la que apareció en portada su retrato de Adolfo Suárez, realizado un día después de ser nombrado presidente del Gobierno. Royal supo mantener un estrecho contacto con distintas figuras políticas, lo que propició que también fotografiase a Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar en sus primeros días en La Moncloa.

También es conocido su paso fotográfico por Extremadura, en el que realizó un catálogo de moda y varios reportajes, además de participar en el libro Un día en la vida de España.

En 2009, decidió retomar su pasión por el mundo de la interpretación, regresando al teatro y al cine.