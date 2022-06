Indignación contra Almeida por saltarse el homenaje a Almudena Grandes como Hija Predilecta de Madrid

Almudena Grandes ya es oficialmente Hija Predilecta de Madrid, a pesar del plantón de última hora del alcalde José Luis Martínez-Almeida. O de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien tampoco acudió al emotivo acto celebrado en un abarrotado Teatro Español en la tarde de este lunes.

Martínez-Almeida alegaba en la mañana de este lunes "motivos de agenda" como la razón por la que no acudirá por la tarde al homenaje a Almudena Grandes. La ausencia se debe a motivos de agenda: había un acto en Sol no programado, con una cena a la que asistirá el Rey", ha trasladado a los medios de comunicación desde los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Retiro.

Sin embargo, en su agenda oficial no figuraba más que el vacío entre su acto previo, a las 12:00, y el siguiente, a las 21:00, dos horas después de que arrancase el homenaje en el céntrico Teatro Español.

Perpetuo desdén

Esta ausencia no hace sino ahondar en una actitud perpetua de desdén hacia la figura de la escritora, fallecida el pasado noviembre, y a cuyo entierro no acudió el regidor (como tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni ningún representante del PP).

Un par de meses después, el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad aprobaba en la sesión de febrero el nombramiento de la autora de El corazón helado como Hija Predilecta de Madrid a título póstumo. Todos los grupos votaron a favor, salvo Vox, que se opuso.

Me cuentan que el alcalde Almeida no irá al acto de entrega del título de hija predilecta de Madrid a Almudena Grandes. Si se confirma, queda claro que hay quien no da la talla, pero no por ser bajo, sino por ser mezquino. “Mezquincito”, porque hasta “mezquino” le queda grande. — Benjamín Prado 📚 (@pradobenjamin) 13 de junio de 2022

El homenaje a la escritora fue uno de los acuerdos alcanzados entre el Grupo Mixto y el Gobierno municipal para apoyar los presupuestos de 2022, con independencia de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, declarara que Grandes "no merecía" ese reconocimiento, aunque añadiera que "al margen de esas cosas lamentables que escribió fue una persona que ha leído mucha gente, con premios literarios y vinculada a Madrid".

A pesar de este posicionamiento, el Pleno también acordó que se le concediera una calle a Grandes y que se hiciera a lo largo de este 2022 un homenaje a su obra literaria. También se colocará una placa para recordar a la escritora en su domicilio de la calle Larra.

Sin mención a la ausencia durante el acto

Durante el acto en el Teatro Español no ha habido ninguna mención a las ausencias institucionales. Más bien al contrario, con su elegancia habitual, el viudo de la homenajeada, Luis García Montero, ha tenido en reiteradas ocasiones palabras de agradecimiento al consistorio por haber posibilitado este reconocimiento.

"Agradezco a la Delegación de Cultura y a Andrea Levy que haya hecho posible este encuentro de amigos y amigas en el Teatro Español", ha dicho García Montero. En otro momento, sí que lanzó un mensaje que podría interpretarse en clave más política, aunque tampoco pasó de ahí: "El Ayuntamiento institucionalmente representa a un pueblo, el de Madrid, que ha demostrado con el corazón en la mano y los ojos en los libros, el cariño que sentía por Almudena".

En el acto donde @AlmudenaGrandes ha sido nombrada Hija Predilecta de la ciudad de Madrid

✍️Siempre ha llevado Madrid por bandera

✍️Siempre estará viva en nuestras calles

✍️Siempre disfrutaremos la magia de sus letras pic.twitter.com/tezYBjiatz — PSOE en Ayto Madrid (@PSOEMadridAyto) 13 de junio de 2022

La ausencia de Martínez-Almeida en el acto de este lunes es un gesto insólito en el listado de hijos predilectos y adoptivos de la capital. Por eso, ha desatado una ola de indignación entre los diferentes grupos políticos del consistorio. Desde Más Madrid, de hecho, remarcan que una actitud así por parte de un alcalde no tiene precedentes.

No hace falta retroceder más que un mes en el tiempo para encontrar las diferencias con el acto en el que Manolo Santana fue igualmente declarado Hijo Predilecto de Madrid a título póstumo. El 4 de mayo, Claudia Rodríguez, viuda del tenista Manolo Santana, recogía de manos de Martínez-Almeida esta distinción en la pista de La Caja Mágica, en el marco del Mutua Madrid Open. Con su correspondiente fotografía institucional a bombo y platillo. Igual ocurrió en 2013 con Plácido Domingo, quien recibió este honor de manos de la entonces alcaldesa, Ana Botella.

"Tiene el cariño de toda la ciudad"

Dos ejemplos recientes en los que las comparaciones resultan tan evidentes como odiosas. Así las cosas, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado la "falta de altura" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por inventarse "falsas excusas" para no acudir esta tarde al homenaje a la escritora madrileña Almudena Grandes, Hija Predilecta de la ciudad a título póstumo.

"Almudena Grandes es una de las escritoras más leídas y queridas de España y una madrileña orgullosa que contó la ciudad a través de muchas calles, muchas voces y muchas épocas. Merece ser recordada por eso, no por la falta de altura de Almeida", ha lanzado Maestre en un comunicado.

Maestre ha reprochado la actitud de "un alcalde que inventó una falsa polémica para no nombrarla Hija Predilecta de la ciudad y que hoy ha inventado falsas excusas para no acudir" al homenaje. "Su ausencia no va a empañar este acto porque Almudena Grandes, como mujer, como intelectual, escritora y madrileña, tiene algo mucho más importante, que es el cariño de toda la ciudad de Madrid", ha asegurado Maestre.

Almudena Grandes es ya Hija Predilecta del Madrid

Un honor para las madrileñas y madrileños, aún con la falta de respeto de Almeida y Villacís que no acudieron al acto. pic.twitter.com/xNiy4pGt1y — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 13 de junio de 2022

"Muy propio de un alcalde cobarde"

Más tarde, a su llegada al Teatro Español, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha aplaudido un homenaje de la ciudad "a una de sus mejores escritoras, que desgraciadamente no cuenta con la presencia institucional que se merece por parte del Gobierno municipal". "Escaparse es muy propio de un alcalde cobarde como es Almeida, no dar la cara. La ciudad espera que su alcalde represente a la ciudad por encima de su ideología, sin sectarismos", ha subrayado Rita Maestre.

En esta misma línea, su homóloga en el PSOE, Mar Espinar, ha subrayado que la de hoy es una "tarde importante para la ciudad porque reconoce a una de las personalidades que ha llevado Madrid por bandera toda su vida" y eso "a pesar de los empeños por el Gobierno" municipal, informa Europa Press.

"Pero no debemos desviar el foco y ese reconocimiento no merece que nada ni nadie lo empañe. Almeida cuando dijo que Almudena Grandes no merecía este reconocimiento demostró que no está a la altura del cargo que representa. Nombrar Hija Predilecta es un acto institucional, se le nombra por todo lo que ha hecho, por su obra, no por su ideología", ha replicado al alcalde.

"Se posiciona con la ideología en vez de con Madrid"

Para Espinar "es una pena que Almeida, en vez de posicionarse con el pueblo de Madrid, lo haya hecho con la ideología y para contentar a los suyos". "No sabe gobernar para todos los madrileños, sólo lo hace para sus amigos y sus jefes", ha insistido. Su ausencia es vista en el PSOE como "una provocación".

Sobre la ausencia de la vicealcaldesa, Begoña Villacís --ha excusado su ausencia por encontrarse en una conferencia, como le ha explicado al viudo de Almudena Grandes, el poeta Luis García Montero--, la socialista cree que "está en el Purgatorio, está purgando sus pecados e intentando contentar de nuevo a Almeida por eso de que debe estar avergonzada por haber pactado con la izquierda las conclusiones de la comisión de investigación".

Ya en el @TeatroEspanol para el más que merecido reconocimiento a Almudena Grandes como hija predilecta de Madrid. Una ciudad que lo deseaba, un Madrid que llena hoy la sala. @MartaMHigueras @josemanuel_co @LuisCueto12 pic.twitter.com/VFWineP9lA — Recupera Madrid (@RecuperaMadrid_) 13 de junio de 2022

Para la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, por su parte, Almeida ha "perdido una oportunidad de oro para ser el alcalde de todos los madrileños y madrileñas". "El respeto institucional merecería que estuviera aquí pero parece que tenemos gente de primera y de segunda porque un premio como este lo entregó Almeida a la familia del tenista Manolo Santana", ha recordado la concejala, después de apostillar que fue el Grupo Mixto quien consiguió este homenaje como condición para aprobar los presupuestos, entre otras demandas.

Primera mujer hija predilecta

Almudena Grandes, fallecida el pasado mes de noviembre, es desde este 13 de junio la primera mujer en el listado de hijos e hijas predilectas de Madrid. Se une así a ilustres de la talla de Rafael de Penagos (1994), Beltrán Osorio, Duque de Alburquerque (1994), Plácido Domingo (2013), Julio Iglesias (2015), Arturo Soria (2021) y Manolo Santana (2022).

El título de Hijo Predilecto de Madrid, que se concede a propuesta de la Alcaldía, se otorga a personas nacidas en la ciudad o no, que "por sus destacadas cualidades personales o méritos señalados y, singularmente, por sus servicios de beneficio, mejora u honor de Madrid, hayan alcanzado tan alto prestigio", como establece el Reglamento municipal para la Concesión de Distinciones Honoríficas.