Los Javis se separan, pero seguirán trabajando juntos

Javier Ambrossi y Javier Calvo, la pareja de cineastas conocida como 'Los Javis' y creadores de éxitos como Paquita Salas o La Mesías, se separan sentimentalmente, aunque seguirán trabajando juntos.

Fuentes cercanas a la pareja han confirmado a EFE la ruptura, que ha sido adelantada este martes por el diario El País, que afirmaba que la pareja sigue trabajando en la película La bola negra, su próximo proyecto profesional.

Javier Calvo y Javier Ambrossi empezaron escribiendo y dirigiendo obras teatrales para luego saltar al cine y la televisión, como ocurrió con La llamada, una propuesta escénica que estrenaron en el madrileño Teatro Lara y que luego llevaron al cine en 2017 con gran éxito.

Otras de sus creaciones han sido la serie Paquita Salas, La Veneno, La Mesías, Mariliendre y Pedro x Javis, su personal homenaje a Pedro Almodóvar.

Para 2026 han anunciado la película La bola negra, en la que se acercarán a la figura de Lorca desde una perspectiva 'queer'.

Además de participar en diversos programas de televisión, como Drag Race España y Operación Triunfo, Los Javis -que se conocieron en 2008- presentaron la gala de los Premios Goya de la Academia de Cine junto a Ana Belén en 2024.