Cristina Monge gana el Premio Paidós 2026 con su ensayo 'Contra el descontento'

La politóloga, socióloga y colaboradora de infoLibre Cristina Monge es la ganadora del Premio Paidós 2026 gracias a su obra Contra el descontento. Por una alianza para construir futuros deseables, un ensayo lúcido sobre los malestares que atraviesan nuestras democracias y una invitación urgente a reconstruir la confianza, el diálogo y el futuro común.

Monge se alza así en su segunda edición con este galardón dotado con 35.000 euros y con el que el sello editorial reafirma su apuesta por el pensamiento crítico, el humanismo y la divulgación del conocimiento. En total, se presentaron 249 manuscritos a esta convocatoria.

El fallo del premio ha tenido lugar este mediodía en Barcelona, en un acto que ha congregado a autores, representantes del mundo editorial y cultural y a los miembros del jurado, integrado por Gonzalo Celorio —último Premio Cervantes—, Adela Cortina Orts, Adolfo García Ortega, Gabriel Rolón y Elisabet Navarro Sánchez.

El galardón busca reconocer manuscritos inéditos y de carácter divulgativo en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, que presenten ideas innovadoras, investigaciones recientes o testimonios de personas cuyas vidas o logros extraordinarios merezcan ser contadas por su impacto en la sociedad.

La obra ganadora será publicada en España, Latinoamérica y Estados Unidos, consolidando el carácter internacional del galardón. En su primera edición, el galardón fue otorgado a Tamara Tenenbaum por Un millón de cuartos propios, un ensayo que invita a reflexionar sobre el trabajo, el amor y los desafíos de la vida moderna.

Contra el descontento

Los malestares sociales que se han ido acumulando durante décadas están cristalizando hoy en un descontento profundo que pone en cuestión los propios fundamentos de la convivencia democrática. La magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos ha debilitado la confianza en las instituciones y en nuestra capacidad colectiva para afrontarlos. La sensación de que el progreso se ha detenido vacía de sentido la idea de futuro y rompe los horizontes compartidos. Esta crisis de confianza deja a la ciudadanía sola y desprotegida ante problemas que parecen superarnos. En este contexto, la pregunta se impone: ¿qué podemos hacer?

En Contra el descontento, Cristina Monge, socióloga, profesora universitaria y una de las analistas más influyentes del panorama político español, ofrece una lectura crítica y, al final, esperanzadora de este malestar colectivo. Con un tono claro y divulgativo, y sin renunciar a la profundidad analítica, recorre los principales desafíos del siglo XXI: la precariedad, el miedo al futuro, la soledad digital, la crisis ecológica y la desafección colectiva hacia las instituciones y sus representantes. A través de este recorrido, traza la radiografía de una sociedad cansada y atemorizada, sin un futuro al que aspirar, pero todavía capaz de imaginar otros caminos.

Lejos del pesimismo o la nostalgia, este libro reivindica la necesidad de recuperar la conversación pública, defender los hechos ciertos en la era de la posverdad y reconstruir un nuevo contrato social basado en la cooperación, la justicia y la sostenibilidad mediante alianzas para crear futuros deseables. Contra el descontento es, en definitiva, un manifiesto por una democracia más fuerte y por un futuro compartido que aún está a nuestro alcance.